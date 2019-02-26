TKP Van adaylarını tanıttı: Aynı gemide değiliz...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Van İl Örgütü 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Van İl Örgütü 31 Mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda söz alan Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erdinç Özer, "Emekçi halktan oy istiyoruz. Karşımızda çalanlar, yağmalayanlar, patronlar var. Bizim gemimiz ayrı. Biz haklı olanların gemisindeyiz. Tohumu toprağa ekenlerin gemisindeyiz, demiri potada eritenlerin gemisindeyiz, çeliğe su verenlerin gemisindeyiz. Sizlerle aynı gemideyiz!" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Van halkına TKP adaylarına oy verme çağrısı yapıldı.