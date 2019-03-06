TKP Şişli adayı, direnişteki belediye işçilerini ziyaret etti

Ocak ayından bu yana maaşlarını alamayan Şişli Belediyesi işçilerinin eylemi sürüyor. Türkiye Komünist Partisi Şişli Belediye Başkan adayı Nevzat Evrim Önal, dün direnişte olan belediye işçilerini ziyaret etti.

Şişli Belediyesi işçilerinin Ocak ayından bu yana maaşlarının yatırılmaması nedeniyle başlattıkları direniş devam ediyor. İlk tepkilerini 22 Şubat Cuma günü iş bırakma eylemi yaparak gösteren işçilere defalarca başka tarihlerde maaşlarının yatırılacağını sözü verilirken, bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Belediye binası önünde yaklaşık iki haftadır direnişi devam eden işçileri, dün Türkiye Komünist Partisi Şişli Belediye Başkan adayı Nevzat Evrim Önal ve TKP Şişli örgütü ziyaret etti. İşçiler 10 Mart'ta Kartal'da Türkiye komünist Partisi'nin düzenleyeceği mitinge davet edildi. İLGİLİ HABER Şişli Belediyesi işçilerinden eylem