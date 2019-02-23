TKP Seyhan adayları: Sadece seçimde değil her zaman siyasette olmalıyız

Türkiye Komünist Partisi Seyhan Belediye Başkan Adayı Alper Oçak ve Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi adayı Sina Akray, Havuzlubahçe Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında yurttaşlarla bir araya geldi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Seyhan Belediye Başkan Adayı Alper Oçak ve Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi adayı Sina Akray Havuzlubahçe Mahallesi'nde halkla bir araya geldi.

Bir süredir Seyhan'da çalışmalarını yoğunlaştıran TKP, Havuzlubahçe Mahallesi'nde bir halk buluşması düzenledi.

'BİR GÜN DEĞİL HER ZAMAN SİYASETTE OLMALIYIZ'

Etkinlikte ilk sözü alan Seyhan Belediye Başkan Adayı Alper Oçak, yalnızca seçim dönemlerinde değil her zaman siyasetin içinde olunması gerektiğini belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye'de şu an için seçimlere iki parti giriyor. Bu partilerden biri Türkiye Komünist Partisi diğeri de mevcut düzeni temsil eden partiler. Seçim sürecinin bütününe baktığımızda adayların partiler arasındaki geçişkenliği bu iddiamızı kanıtlıyor. Biz bu nedenle onlarla aynı gemide değiliz, diyoruz. Onların gemisinde gericiler, liberaller, halk düşmanları, amerikancılar var. Bizler, emeğiyle geçinen insanlar; emekçiler, aydınlar, öğrenciler olarak bugün yaşanan yoksulluğun sorumlusu değiliz. Bizlerin mümkün olduğunca sadece bir gün değil, sadece seçim döneminde değil her zaman siyasetin içinde olması gerekiyor.

'OMUZ OMUZA MÜCADELE ETMELİYİZ'

Oçak'ın ardından söz alan TKP Seyhan Meclis Üyesi Adayı Sina Akray ise şunları söyledi:

31 Mart'ta biz de varız, dedik. Ben daha önce çeşitli partilere oy verdim, içinde bulundum; ancak bu düzen devam ettikçe bir şeylerin değişmeyeceğini anladım. Kendim araştırarak, okuyarak, neler yapabileceğimi düşündüm. Bu düzeni değiştirmek, sol, sosyalist bir seçenek yaratabilmek için TKP'de mücadele etmeye karar verdim. Bu nedenle hem mahallemize, hem bulunduğumuz ilçede halkla beraber mücadele etmek için Türkiye Komünist Partisi'nden belediye meclis üyesi adayı oldum. Ben sadece sizlerden oy istemiyorum. Ben bizlerle beraber omuz omuza mücadele etmenizi istiyorum.

Adayların konuşmalarından sonra etkinlik sohbet havasında karşılıklı soru ve cevaplarla devam etti.



