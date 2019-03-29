TKP: "Öyle Diyorsanız" serisini izlemeden oy vermeye gitmeyin

Türkiye Komünist Partisi, "Öyle Diyorsanız" başlığıyla video serisi yayımlayarak bazen emekçilerin, bazen asalak sömürücülerin, bazen aydınların, bazen yobazların ağzından duyduklarınızı, farklı açılardan kendisine söylenenleri tartıştı. ''Sizden dinledikleriyle size anlatmak istiyor diyen TKP, ''Öyle Diyorsanız' serisini izlemeden sandığa gitmeyin'' sözleriyle TKP'ye oy vermeye çağırdı.

Türkiye Komünist Partisi, "Öyle Diyorsanız" başlığıyla video serisi yayımladı. ''Sizden dinledikleriyle size anlatmak istiyor'' diyen TKP, ''Öyle Diyorsanız' serisini izlemeden sandığa gitmeyin'' sözleriyle TKP'ye oy vermeye çağırdı.

TKP "Öyle Diyorsanız" serisiyle dinlediklerini, bazen emekçilerin bazen asalak sömürücülerin, bazen aydınların, bazen yobazların ağzından duyduklarınızı, farklı açılardan söylenenleri tartıştı.

Öyle diyorsanız serisinde, "Krizde işini kaybeden ben oluyorum", "İktidardan çıkarım var", "Sistemde sorun yok", "Seçim bir oyun, ben yokum", "CHP yenilense olacak aslında", "Keskin solculukla olmaz arkadaş...'', "Oyları bölmeyin", "Önce AKP devrilmeli, gerisi hikaye", "TKP'ye vereceğim ben oyumu...", "Ben giderim, yaşanmaz bu ülkede", "Düzen partilerine oy yok ama...", "Aşırılığın alemi yok" ve "Tatava yapmam, basar geçerim" başlıkları bulunuyor.