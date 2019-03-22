TKP Ordu Büyükşehir adayı Atılgan: ‘Kent suçu olan bireysel ruhsatları iptal edeceğiz, fındık üretimini kamusal hale getireceğiz’

Ordu’da TKP’nin seçim çalışmaları hızlanıyor. TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın bu sabah Ordu’da yaptığı Çalar Saat programı konukları arasındaydı. TKP, 24 Mart Pazar günü tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın katılımıyla bir Nazım Hikmet Anması gerçekleştirecek.

Ordu’da canlı olarak yayınlanan Çalar Saat programının konukları arasında Ordu Olay Gazetesi sahibi Zeki Mesut Özel, Durugöl’ün gelişi güzel tesislere açılmasına karşı ‘Durugöl’ü Kurtarmalıyız’ kampanyasına destek çağrısında bulundu. Programın diğer bir konuğu TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan, Durugöl’u kurtaracak tek partinin TKP olduğunu vurgulayarak ‘Bütün kent suçlarını, bireysel ruhsatlamaların tamamını iptal edeceğiz’ dedi.

Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi’nde okuyan bir belgesel fotoğrafçı olarak kendini tanıtan Atılgan ‘Neden TKP?’ sorusuna, TKP’nin diğer partiler karşısında tek farklı ses olduğunu söyleyerek yanıt verdi. Atılgan, TKP’nin programıyla, ilkeleriyle Mecliste grubu bulunan ve bulunmayan tüm partilerden farklı olarak şeffaf, katılımcı ve halkçı bir belediyeciliği uygulayacak tek yapı olduğunu savundu. Bunun en büyük göstergesinin Ovacık Belediyesi olduğunu söyleyen Atılgan, bu küçük meşaleleri tüm Türkiye’ye yayma sorumluluğunu taşıdıklarını vurguladı. Ovacık’ın yarattığı ilgiyi, Türkiye İşçi Partisi’nin 1960’larda Meclis’te yarattığı ilgiye karşılaştırarak bu heyecanın ilk defa yeniden yakalandığını belirtti.

Küçükkaya’nın Ordu’ya dair vaatlerinin sorulması üzerine komünist belediyecilik ilkeleri ve TMMOB’un 2019 Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesini temel beslenme kaynakları olduğunu söyleyen Atılgan, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’a teşekkür etti. Karadeniz’de kentlerin sahil yolu ve dolgu nedeniyle kıyı bağlantısının kesildiğini, Ordu’nun da Karadeniz’e sırtını döndüğünü, sosyal hayatın kalmadığını, üniversitenin kentten koparıldığını söyledi.

Atılgan, ‘Ordu’nun fındık üreticisinin feryadı ve doğal afetlerle ülke gündemine düşen bir kent olmaktan çıkaracağız’ dedi. Fındığını kendisi paketleyen, Türkiye genelinde mağazalarla sunan kamucu bir Ordu Büyükşehir Belediyesi hedeflediklerini anlatan Atılgan, kentin ayrıca Kurul Vadisi ve Kurul Kalesi’yle kadim bir tarihi olduğunu, Karadeniz’in ilk uluslararası arkeoloji müzesini açmak istediklerini dile getirdi.

Komünist belediyeciliğin ücretsiz ulaşım ilkesinden söz eden Atılgan, sakin şehir olan Perşembe’den Ordu’ya sahilde bir bisiklet parkuru ve havalimanına kadar bütünleşik bir raylı sistem kurmayı planladıklarından söz etti. TKP adayı Atılgan, Ordu’da güvenli ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşmanın mümkün olmadığını, buna karşı TKP’nin ücretsiz sağlık ilkesinden hareketle alzheimer merkezi, diş sağlığı merkezi, kadın doğum polikliğini, çocuk polikliniği kurmayı amaçladıklarını anlattı.

TKP Ordu Örgütü seçim çalışmalarına 24 Mart Pazar günü gerçekleştireceği Nazım Hikmet Anması - Şiirli Söyleşisi ile devam edecek. Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’ın konuk olarak katılacağı etkinlikte TKP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Volkan Atılgan da konuşacak. Şiirli Söyleşi, TKP’nin yaptığı duyuruya göre TESK Otel Salonu’nda saat 17:30’da gerçekleşecek.