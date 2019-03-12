TKP Mut seçim bürosu Maçoğlu'nun katılımıyla açıldı

Türkiye Komünist Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu Mersin Mut ilçesi adayı Devrim Şimşek ve Dersim İl Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu bir araya gelerek seçim çalışmalarını sürdürdü. Maçoğlu'nun katıldığı halk buluşması ardından TKP Mut İlçe Seçim Bürosu açıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Mersin Mut ilçesi adayı Devrim Şimşek'in seçim çalışması bugün Dersim Ovacık Belediye Başkanı ve Dersim İl Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu katılımıyla devam etti.

Sabah saatlerinde köy ziyaretleri ile başlayan program, öğle saatlerinde Mut İlçe Merkezi'ndeki esnaf ziyaretleri ve halk buluşmasıyla devam etti.

TKP Mersin Mut İlçe Seçim Bürosu yoğun ilgiyle birlikte emekçilerin bir araya gelmesiyle açıldı. Açılış konuşmasını TKP Mersin Mut İlçe Belediye Başkan Adayı Devrim Şimşek yaptı.

Mut ilçesindeki çiftçilerin çaresiz olmadığını ifade eden Devrim Şimşek Ovacık'ta gerçekleştirilen kooperatif modellerinin örnek teşkil ettiğini, buradan çıkan iradenin Mut'a örnek olacağını belirtti.

''Seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'ne oy verin. Oy verin ki bu belediyeyi nasırlı çiftçiler yönetsin, işçiler yönetsin, emekçiler yönetsin'' diyen Devrim Şimşek, Türkiye ekonomisini tekeri patlamış bir arabaya benzetti ve yönetenlerle aynı gemide olmadığını vurguladı.

TKP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nişan Mesut Oyardı söz aldı ve bugün Türkiye'de umut vaat eden tek iradenin söz, yetki, karar halka diyenler olduğunu, düzen partilerinin dışında devrimci bir alternatif sunduğunu vurguladı. Oyardı, ''Yarın bu irade Mut Belediyesi'ni kazandığında bize de burada Zeytinci diyecekler, Erikçi diyecekler ama hırsız diyemeyecekler. Emekçilerin iktidarı için oyların Türkiye Komünist Partisi'ne diyerek sözünü bitirdi.

Son olarak TKP Dersim Ovacık Belediye Başkanı ve Dersim İl Belediye Başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu söz aldı ve Dersim'den selam getirdiğini söyledi.

Maçoğlu, yıllar öncesinde bu topraklarda Karaman'da çalıştığını, bu toprakları yakından tanıdığını ifade etti.

Belediye başkanlarının emekçilerin hizmetçisi olduğunu söyleyen Maçoğlu, ''Bizlerin parasıyla gerçekleştirilen hizmetlerin halka satılıyor olması yanlıştır, bunu değiştireceğiz. Belediyelerimize su faturasını yatırmak için, üstümüzü başımızı arayarak alıyorlar. Bir halk kendi Belediyesi'ne üstü aranarak girer mi? Üstelik o suyun ücretsiz olması gerekirken'' dedi.

Bugün Türkiye'nin Bulgaristan'dan saman Rusya'dan Kazakistan'dan Ukrayna'dan bakliyat aldığını söyleyen Maçoğlu, ''Bir Konya Ovası ile tüm Türkiye'ye doyururuz. Yeter ki emekçi halk bu iradenin arkasında dursun'' diyerek sözlerini bitirdi.

Emekçilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler, yerli üreticiler ile gerçekleştirilen kooperatif üzerine panel ile sona erdi.

Maçoğlu yarın Nevşehir Hacıbektaş'ta olacak.