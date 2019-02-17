TKP Mersin İl Örgütü: Nasırlı ellerle belediyecilik nasıl yapılır göstereceğiz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mersin İl Örgütü 31 mart yerel seçimleri öncesi düzenlediği aday tanıtım toplantısında tüm Mersinlileri TKP adaylarına oy vermeye çağırdı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Mersin İl Örgütü 31 mart yerel seçimleri öncesi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Mezitli Belediye Başkan Adayı Hanife Tunç, halkı seçeneksiz bırakmayacaklarını, Mersin Büyükşehir, Akdeniz, Mezitli, Mut ve Toroslar belediye başkanlıklarında ve diğer tüm ilçelerde belediye meclislerinde seçimlere gireceklerini belirtti. Önümüzdeki günlerde Karaduvar ve Yenice mahallelerinde Semt Evleri açacaklarını belirten Tunç, tüm Mersinlileri TKP adaylarına oy vermeye çağırdı.

'BAŞINI SOKACAK YER ARAYANLAR MÜTEAHHİTLERLE AYNI GEMİDE OLABİLİR Mİ?'

Etkinlikte söz alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nişan Mesut Oyardı ise konuşmasında ifadeleri kullandı: "Seçim pusulasına baktığımızda gördüğümüz bir şey var. Bu seçimlere yalnızca iki parti katılıyor. Düzen partilerinin hiçbirinin birbirinden farkı yok. Adaylarına bakınca daha bir görünür hale geliyor. Patronlar, müteahhitler, çeteciler... Seçimlere ellerini ovuşturarak girenlerin karşısında yalnızca TKP.

emekçilerin haklarını savunmak, işçi sınıfının sesini yükseltmek, ihaleci patronların düzenine çomak sokmak için bulunuyor. Evet, ne demiştik, ”Aynı gemide değiliz!" Başını sokacak ev arayanlarla müteahhitler aynı gemide olabilir mi?"

Türkiye Komünist Partisi'nin 81 ilin tamamında ve 85 ilçede belediye başkanlığı ve tüm ilçelerde belediye meclis üyeliği için aday gösterdiğini hatırlatan Oyardı, "Mersin’e bakıyoruz ve betona çevrilmiş bir doğa, kar hırsıyla parsellenmiş bir çevre, ilk yağmurda tıkanan yollar, ranta açılmış bir toplu taşıma görüyoruz. Kar ve rant kapıları kapatıldığında kentimiz doğayla ve çocuklarla uyumlu yönetilebilir. Toplu taşımanın insanca ve ücretsiz olması için yeterince kaynağa sahip olunduğunu biliyoruz. Mersin'e bakıyoruz ve mücadele edecek gençler, aydınlık kadınlar, üretken emekçiler görüyoruz. TKP, bu yağma düzeninin tepesine binmek, rantçıların ensesine yapışmak için yetki istiyor. Paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var." dedi.

'NASIRLI ELLERLE NASIL BELEDİYECİLİK YAPILIR GÖSTERECEĞİZ'

Etkinliğin diğer konuşmacısı Mut Demokratik Halk Dayanışması'nın TKP Belediye Başkan Adayı Devrim Şimşek, konuşmasında çiftçilik yaptığını belirterek nasırlı ellerle Mut'ta nasıl bir belediyecilik yapabileceğini göstermek, Ovacık deneyimini Mut'a taşımak için aday olduğunu ifade etti. Şimşek, ayrıca Mut'ta seçimlere giren diğer partilerin adaylarının arkasında sermayenin olduğunu kendilerinin arkasında ise emekçi halkın desteğinden başka bir güç olmadığını söyledi. Şimşek konuşmasında "Aynı Gemide Değiliz" diyerek söz, yetki ve kararın Mut halkına devri için çalışacaklarını söyledi.