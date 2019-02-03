TKP Merkez Komitesi: 82 milyon yurttaş seçeneksiz değildir

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilk büyük vaadini açıkladı. 82 milyon yurttaşa seslenilen açıklamada "Bir pusulada değilse öbüründe altına mührünüzü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi seçeneği olacak" ifadelerine yer verildi.
soL-Haber Merkezi
Pazar, 03 Şubat 2019 22:07

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilk büyük vaadini açıkladı.

82 milyon yurttaşın yerel seçimlerde seçeneksiz kalmayacağını belirten açıklamada “Pusulada mühürü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi  seçeneği olacak” denildi.

Türkiye Komünist Partisi, Merkez Komite ve Parti Merkez Konseyi toplantılarının ardından yaptığı açıklamada  “82 milyon yurttaşa, 57 milyon seçmene: Nerede olursanız olun, düzenin sarılı morlu partilerine mahkum bırakmayacağız sizi. Bir pusulada değilse öbüründe altına mührünüzü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi  seçeneği olacak” ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin her yerinde belediye meclis üyelikleri için ve birçok yerleşimde belediye başkanlıkları için aday göstereceğini açıklayan TKP, halkın temsilcilerini "Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var" sloganıyla göreve çağırmıştı.