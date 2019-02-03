TKP Merkez Komitesi: 82 milyon yurttaş seçeneksiz değildir

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilk büyük vaadini açıkladı. 82 milyon yurttaşa seslenilen açıklamada "Bir pusulada değilse öbüründe altına mührünüzü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi seçeneği olacak" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 31 Mart yerel seçimleri öncesinde ilk büyük vaadini açıkladı.

82 milyon yurttaşın yerel seçimlerde seçeneksiz kalmayacağını belirten açıklamada “Pusulada mühürü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi seçeneği olacak” denildi.

Türkiye Komünist Partisi, Merkez Komite ve Parti Merkez Konseyi toplantılarının ardından yaptığı açıklamada “82 milyon yurttaşa, 57 milyon seçmene: Nerede olursanız olun, düzenin sarılı morlu partilerine mahkum bırakmayacağız sizi. Bir pusulada değilse öbüründe altına mührünüzü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi seçeneği olacak” ifadelerine yer verdi.

TKP MK ve PMK toplantılarının ardından 82 milyon yurttaşa, 57 milyon seçmene:

Nerede olursanız olun, düzenin sarılı morlu partilerine mahkum bırakmayacağız sizi. Bir pusulada değilse öbüründe altına mührünüzü basacağınız Çark Çekiç - Türkiye Komünist Partisi seçeneği olacak. pic.twitter.com/zVKQaaJRnO — TKP (@tkpninsesi) February 3, 2019

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’nin her yerinde belediye meclis üyelikleri için ve birçok yerleşimde belediye başkanlıkları için aday göstereceğini açıklayan TKP, halkın temsilcilerini "Paranın Saltanatı Varsa Halkın TKP’si Var" sloganıyla göreve çağırmıştı.