TKP Kömür'de seçim çalışmalarına başladı: Birlikte üretip birlikte paylaşacağız

Türkiye Komünist Partisi, aday ve üyelerinin katılımı ile Adıyaman'a bağlı Kömür beldesinde seçim bürosu açılışı gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman'a bağlı Kömür beldesinde günlerdir yapılan çalışmanın ardından bugün seçim bürosu geniş bir katılımla açıldı.

Yoğun bir ilgi ve coşkuyla açılan seçim bürosunda Kömür halkı ile TKP aday ve üyeleri bir araya geldi. Kömür Belde Başkan Adayı Aziz Çelik yaptığı konuşmada bölgenin sorunlarına değinerek ''Tütün Adıyaman'da çoğu insanın geçim kaynağı ama hükumetin ve sermayenin çeşitli politikalarıyla üreticiler mağdur edilmekte bunu çözmek için tıpkı Ovacık'taki gibi bir kooperatif kurmayı planlıyoruz” dedi.

‘BERABER ÜRETİM BERABER PAYLAŞACAĞIZ’

Beldenin eğitim, su gibi temel ihtiyaçlarına ilişkin sorunların birlikte çözüleceğinin altını çizen Çelik, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Eğitim vermeye elverişli olmayan liseyi yenileyeceğiz. Su sorununu yine birlikte çözeceğiz. 1990 yılından beri belediyeyiz ve hiçbir belediye başkanı ve partisi bu sorunları çözmedi. 30 yıldır çözülmeyecek sorunlar değil bunları birlikte çözeceğiz. Kömür'ü birlikte yöneteceğiz, kazanırsak beraber üretip beraber paylaşacağız. Seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye Komünist Partisi Kömür'de emekçilerle yan yana olmaya devam edecek.”

Çelik’in ardından söz alan TKP Adıyaman üyelerinden Mahmut Kılıç ise ''seçimlere sol bir parti olarak TKP var, onların patron adayları ve patron dostu partileriyle aynı gemide değiliz! Bizim gemimiz Türk ve Kürt emekçilerinin olduğu gemidir! Bizi patronların çıkarına olan partilere mahkum etmek istiyorlar, biz bu seçeneğe mahkum değiliz'' dedi.