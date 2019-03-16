TKP Kocaeli Belediye Başkan Adayı: TKP’nin sesini kısamazsınız

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kocaeli Şubesinde düzenlediği basın toplantısında seçim çalışmaları hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tozkoparan, iki gün önce kent merkezinde seçim standına yönelik yapılan saldırı hakkında 'TKP’nin sesini kısabileceklerini düşünenler yanılıyor. Halkın seçeneği güçlenerek yoluna devam ediyor' dedi.

Türkiye Komünist Partisi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tozkoparan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Kocaeli Şubesi’nde düzenlediği basın toplantısında TKP’nin kentte yürüttüğü seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Toplantıya TKP Kocaeli Belediye Meclis adayları da katıldı.

SESİMİZ DAHA GÜR ÇIKACAK

Tozkoparan basın toplantısında, Türkiye Komünist Partisi’nin iki gün önce İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki seçim standına yapılan saldırı hakkında da konuştu. Parti standına kalabalık bir grubun planlı bir saldırıda bulunduğunu aktaran Tozkoparan şunları söyledi:

“Bu planlı bir saldırıydı. 25-30 kişilik bir grup toplanarak doğrudan parti standına saldırdılar. Çalışma yapan arkadaşlarımız saldırıyı püskürttüler ve ardından çalışmalarına devam ettiler.”

Konuyla ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürü ile görüştüklerini belirten Tozkoparan, partinin seçim çalışmalarının engellenmesine izin vermeyeceklerini görüşmede kendilerine ilettiklerini söyledi. “Saldırıyı yapanlar ilimizde ve ülkemizde emekçilerin sesinin daha gür çıkmasından rahatsız olanlardır” diyen Tozkoparan TKP’nin çalışmalarını daha da hızlandıracağını belirtti.

TKP KOCAELİ'DE SEÇİM ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ

Basın toplantısında, Türkiye Komünist Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye’de 30 büyükşehir, 51 il, 85 ilçe ve 2 beldesinde başkan adayı gösterdiğini ve tüm belediye meclislerinde de seçimlere katıldığı bilgisi paylaşıldı.

Mustafa Tozkoparan yaptığı açıklamada “Komünistlerin yerel yönetim anlayışı halkı yönetmek değil, halkla birlikte yönetmektir. Belediye meclis adaylarımızla da Kocaeli’nin her ilçesinde olacağız, ihalelerine çomak sokacağız, ipliklerini pazara çıkaracağız. İş cinayetlerinin hesabını soracağız. Alacakları her kirli kararda enselerinde olacağız” diyerek 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli halkını TKP’yi desteklemeye davet etti.

KOMÜNİST BELEDİYE BAŞKANI 'CEO' DEĞİLDİR!

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin İzmir’de yaptığı açıklamada "İzmir kocaman bir şirket, aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz, başkan adayımız hem çok iyi bir iş adamı, hem parayı yönetmeyi biliyor" sözlerine atıfta bulunan Tozkoparan, “Komünist bir belediye başkanı, CEO değil, örgütlü bir halkın seçtiği ve bu örgütlülüğü harekete geçirme yetenekleri olan biridir” dedi.

Yaşanmakta olan ekonomik krize değinerek “Kocaeli Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan inşaat işçileri üç aydır ücret alamadıkları için eylem yaptı. Zor bela karşılarına çıkan şirket yetkilisinden aldıkları yanıt ‘kriz var, iki ay daha bekleyeceksiniz’ oldu” diyen Tozkoparan sözlerine şöyle devam etti:

“Memlekette işçiler vinç tepesinde iskele üstünde günde on saat çalışıp ücretini beş ay sonra alıyor. Üstelik bunun normal bir durum olduğuna inanmamız isteniyor. Neden? Çünkü kriz var!

Kriz var elbette fakat bu kriz işçilere yıkım, patronlara daha fazla kazanç getiriyor.

Bir tarafta ücret almadan aylarca çalışan işçiler, diğer tarafta devlet garantili ihalelerle büyüyen müteahhitler var.

Bir tarafta üretim azaldı diye işten atılıp uzun süreli işsizlikle yüz yüze kalan işçiler, diğer tarafta yeni yatırımlar için milyonlarca dolar kaynak kullanan patronlar var."

İŞÇİLER KENDİ SINIF ÇIKARLARI İÇİN SİYASET SAHNESİNDE YERLERİNİ ALMALI

Mustafa Tozkoparan yaptığı açıklamanın ardından sözü belediye meclis üyesi adaylarına bıraktı.

Seçimlere aslında iki partinin girdiğini belirten Darıca Belediye Meclis Üyesi adayı Tarık Bozkurt, bu partilerin burjuva partileri ile işçinin, emekçinin partisi olan TKP’nin olduğunun altını çizdi. Burjuva partilerinin siyaset sahnesinde kendi sınıf çıkarları için seçimlere girmekte olduğunu söyleyen Bozkurt, işçilerin ise kendi sınıf çıkarları için siyaset sahnesinde yerlerini almaları gerektiğine önem verdiklerini belirtti. Diğer partilerin seçim dönemlerinde dillerine doladıkları projelerin hepsinin birer yalandan ibaret olduğuna işaret eden Bozkurt, TKP’nin tek bir projesinin olduğunu, bunun da halkın siyasetin nesnesi olmaktan çıkıp öznesi olmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Halkın siyaset sahnesinde sözünü söyleyebilmesinin yolunun kendi sınıf partisine destek vererek mümkün olacağını ekleyerek sözlerine son verdi.

AYDINLIK, BİLİMSEL VE EŞİTLİKÇİ EĞİTİM SİSTEMİ YENİDEN KURULACAK

Üniversite öğrencilerinin sözünü belediye meclislerine taşımak isteyen Kartepe Belediye Meclis Üyesi adayı Ozan Kapar ise üniversitedeki gerici kuşatmanın yıkılıp aydınlık, bilimsel ve eşitlikçi eğitim sisteminin yeniden bu ülkenin üniversitelerinde kurulması için hep beraber mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.