TKP Kayseri adayı sosyalistlerin seçimlere bakışını anlattı

TKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Medine Özkan işçiler ve liselilerle bir araya geldi, sosyalistlerin seçimlere nasıl baktığını anlattı.

TKP Kayseri İl Örgütü Eğitim-Sen toplantı salonunda ''Sosyalizm nedir? Sosyalistler seçimlere nasıl bakmalı?'' adlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinliğe çok sayıda işçi ve öğrenci katıldı. Özellikle liselilerin etkinliğe katılımı yoğun oldu. Moderatörlüğünü TKP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Medine Özkan’ın yaptığı etkinlik büyük bir heyecan içinde geçti.

Özkan, sunumuna sosyalizmin tarihçesini anlatarak başladı. Ardından sosyalistlerin seçimlere bakışına değinen Özkan oy hakkının uzun bir mücadelenin sonucu emekçiler tarafından kazanıldığını aktardı.

Özkan Ovacık’ta yapılanları örnek göstererek, komünistlerin yönetimde olduğunda halkın faydasına olacak kararlar alınabileceğini, ranta dur denileceğini belirtti. Özkan düzen siyasetinin birbirine benzediğini vurgulayarak, ''Birileri kentleri şirketlere, başkanları da cio’lara benzetiyor. Biz bu aklın, anlayışın karşısında başka bir belediyecilik yapılabileceğini, halkın çıkarlarına göre halk ile karar alınan bir belediyecilik yapılabileceğini herkese gösterdik bunu büyütmenin zamanıdır'' dedi.

Soru ve cevaplarla devam eden etkinlik biterken, Özkan, ''Biz sizden sadece oy istemiyoruz aynı zamanda Sosyalist Türkiye’yi kurmak için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Şimdi buradan çıktıktan sonra herkesin neden bir an bile geç kalmadan TKP’ye üye olup mücadeleyi büyütmek için kafa yorması emek vermesi gerekiyor'' diyerek örgütlenmeye çağırdı. Etkinlik, katılanların iyi dilekleri ve başarı mesajlarıyla sonlandırıldı.