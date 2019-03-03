TKP Karlıktepe seçim bürosu açıldı: Girmedik sokak, çalmadık kapı bırakmayacağız

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Kartal'da bulunan Karlıktepe Mahallesinde seçim irtibat bürosu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural'ın katılımıyla açıldı.

TKP Kartal Karlıktepe seçim irtibat bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural'ın katılımıyla açıldı.

'KARLIKTEPE'DE GİRMEDİK SOKAK, ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ'

Açılışta konuşan Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural, TKP’nin örgütsüzlüğe karşı seçimlere katıldığını vurgularak şu şekilde konuştu: “Yoksulluğun işsizliğin bolca olduğu, tecavüzün tacizin arttığı bir dönemde insanların örgütsüzlüğünü sağlayan bu düzenin tam karşısında emekçilerin, halkımızın örgütlenmesi için Türkiye Komünist Partisi seçimlere giriyor. Karlıktepe’de seçim irtibat büromuzu, bu mahallede girmedik sokak girmedik kapı bırakmamak için, örgütlenmek için açtık.”

'ONLARIN HAYALLERİNDE PATRONLARIN, CEMAATLERİN ÇIKARLARI VAR'

Kural’ın ardından söz alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın açıklamalarına değinerek “AKP’nin adayı Binali Yıldırım, hayallerin ötesine geçecek bir projeden bahsediyor. Biz biliyoruz ki onların hayallerinde patronların, tarikat şeyhlerinin, cemaatlerin çıkarı var” dedi.

Seçim kampanyalarında yer alan vaadler hakkında “Seçime giren tüm partiler “sosyal harcama” adı altında dağıttıkları sadakalardan bahsediyor” ifadelerini kullanan Karaoğlu, “Aslında yaptıkları hak denilen şeyi sadaka haline getirmek. Bizim mücadelemiz işçilerin kul olmama mücadelesi” şeklinde konuştu.

'AKP İLE CHP BU KENTİ 25 YILDIR BİRLİKTE YÖNETİYOR'

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun AKP’ye yönelik açıklamalarını “palavra” olarak nitelendiren Karaoğlu, açıklamasına şu sözlerle devam etti: Ekrem İmamoğlu’nun AKP’nin 25 yıldır halkı düşünerek kent politikası oluşturmadığı yönündeki açıklaması aslında boş bir palavradan ibaret. Belediye Meclisi’nde yıllarca AKP ile birlikte yer aldılar. Bütün bu projelerin altında sadece AKP’nin imzası yok ki. CHP’li meclis üyelerinin AKP’nin projelerine karşı halk ile birlikte mücadele ettik dediğini duymadık. Bu kenti 25 yıldır CHP, AKP’liler ile birlikte yönetiyor. CHP olmaksızın AKP bu kadar güçlü bir biçimde bu kenti yönetemezdi. Bunların birbirlerinden bir farkı yok, hepsi patron düzeninin partileri. Fakat seçim pusulasında bir de biz varız, Türkiye Komünist Partisi. Emekçi, işçi çıkarları için çalışacak tek parti.

Açılışın ardından belediye başkan adayları, TKP Kartal İlçe Örgütü ile birlikte komşu esnafı ziyaret ederek hem TKP'nin seçim çalışmalarını anlattılar hem de 10 Mart’ta Kartal’da düzenlenecek seçim mitingine davet ettiler.