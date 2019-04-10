TKP Kadıköy İlçe Örgütü seçim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy İlçe Örgütü seçim sonrası değerlendirme toplantısı düzenledi. Seçimlere ilişkin düşüncelerin paylaşıldığı buluşma yoğun ilgi gördü.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından TKP ülkenin pek çok noktasında seçim değerlendirme toplantıları yapmaya devam ediyor. TKP Kadıköy İlçe Örgütü de bugün bir seçim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla geçen toplantıda Kadıköy İlçe Örgütü adına ilk sözü Gamze Erbil aldı. Erbil, Kadıköy'de seçim süresince yapılan çalışmalardan bahsederek, "Seçim süresince herkes kendi dilinden partinin sözünü taşıdı. Çalışmalarda yoğun ilgi gördük ve hâlâ daha görüyoruz. 'Ben de bir şey yapmak istiyorum' diyenler, gelin partinin sözünü daha fazla kişiye ulaştıralım" dedi.

TKP'nin, halkçı belediyeciliğin ne olduğunu ilk kez bu kadar somut ve rahat anlattığı bir seçim geçirdiğini aktardı.

'AKP İNSANLARIN EŞİT OLMADIĞINI İLAN ETTİ'

Erbil, açılış konuşmasının ardından sözü TKP Merkez Konsey Üyesi Aydemir Güler'e bıraktı. Güler, yerel seçimlerin düzen cephesi açısından sonuçlarına ilişkin, 31 Mart yerel seçimlerinin sonucunun AKP ve MHP bloğunun kaybetmesi olduğunu belirtti.

"Bu bloğun Türkiye'ye uymadığı net bir şekilde görülmüş oldu. Bugün Berat Albayrak'ın açıkladığı paket de bunu gösteriyor. İşçilerin haklarından, maaşından çalmak... Bunu AKP'den başkası yapamazdı. Tanımsal olarak her insan eşit doğuyor. Ancak AKP insanların eşit olmadığını ilan ediyor" diye konuştu.

'BELEDİYE İŞÇİSİ BELEDİYEYİ PATRONLARDAN DAHA İYİ YÖNETİR'

Kadıköy'de AKP ve CHP'nin aldığı oyun değil ama İyi Parti'nin aldığı oyun şaşırtıcı olduğunu söyleyen Güler, "Kadıköy'de İyi Parti'nin aldığı oy oldukça yüksek ve o oylar MHP'den değil CHP'den gitmiştir. TKP bugüne kadar belirgin bir şekilde tepki oylarına talip olmadı. Ancak bu seçimde TKP kendini tepki oylarının yanında buldu" dedi.

TKP'nin İstanbul'da en yüksek oy aldığı yerin Beşiktaş olduğunu söyleyen Güler, "Çok popüler bir kişiyi aday göstermedik biz orada. Hak mücadelesi veren bir işçiyi, öncü bir belediye işçisini aday gösterdik. Belediye işçisi belediyeyi patronlardan daha iyi yönetir dedik" dedi.

'DERSİM'DE ASILAN GELİR GİDER TABLOSU HER YERDE TALEP EDİLMELİDİR'

TKP'nin Dersim'de aldığı başarıya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Güler, "TKP'nin Dersim'de gelir gider kalemini belediye binasına asması TKP'nin bir ürünüdür" dedi. Bundan sonra bu talebin her yerde dile getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Düzenin siyaset anlayışının sahtekarlık ürettiğini söyleyen Güler, Anadolu'nun çeşitli noktalarında TKP'nin çıkardığı adaylara karşı seçimin son üç günü dağıtılan paraları örnek gösterdi. Güler, "TKP güçlü çalışmalar yaptı. Çok önemli kazanımlar sağladı. Ancak seçimin son üç günü diğer partiler insanlara para dağıttılar. Biz bunu öğrenemeyiz" dedi.

Bundan sonrasına ilişkin yapılması gerekenin alınan oyların örgütlü hale getirilmesi olduğunu belirterek, "TKP'nin örgütlenmesi sıradan yurttaşların gündelik yaşadıkları problemlere karşı kafalarını dik tutmaktır" dedi.

Gelen soru cevaplarla yapılan sohbetin ardından etkinlik sona erdi.