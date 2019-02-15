TKP İzmir adayı: Kadınların şehriyse bırakın kadınlar konuşsun

TKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Senem Doruk İnam, İzmir’i kadınlarla özdeşleştirenlere yanıt verdi.

Türkiye Komünist Partisi’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam, kenti kadınlarla özdeştiren adaylara yanıt verdi.

İnam “Bir kadın olarak İzmir'i kadınlarla özdeşleştirenlere diyorum ki İzmir kadınların şehri ise bırakın kadınlar konuşsun” dedi.

'KADINLARIN İZMİR KENT YAŞAMINDA ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDUĞU DOĞRUDUR'

İzmir'in güzelliği ve kadınların kent yaşamında çok önemli bir figür olduğunun doğru olduğunu belirten Senem Doruk İnam, “Ancak İzmir'e baktığımızda ne gördüğümüz, aramızdaki farkı belirler. Biz İzmir'e baktığımızda talan edilmiş bir doğa, kâr hırsıyla dört bir yana dikilmiş gökdelenler, alt üst olmuş bir trafik, İzban'a tıkıştırılmış emekçiler görüyoruz. Biz İzmir'e baktığımızda laik ve çağdaş olarak yıllarca pazarlanmış bu güzel şehrin karanlığa teslim oluşunu görüyoruz” dedi.

'GÜZEL İZMİR'E KOMÜNİST BİR BAŞKAN YAKIŞIR'

Senem Doruk İnam, “Tüm bunlara rağmen biz İzmir'e baktığımızda kentine ve ülkesine sahip çıkma iradesine sahip aydınlık yüzlü gençleri, kadınları, aydınları, emekçileri de görüyoruz. İnsanca yaşama umudunu yitirmemiş bir halk görüyoruz” diye ekledi.

İzmir'in kurtarıcılara ihtiyacı olmadığını ifade eden İnam “Biz halkımızla birlikte üreterek, paylaşarak, doğayı ve çocukları koruyarak, sömürünün ve sahtekarlığın olmadığı, pazarlıkların dönmediği bir kentte yaşamak istiyoruz. Bu nedenle, paranın saltanatı varsa halkın TKP'si var diyoruz. Güzel İzmir'e komünist bir kadın başkan yakışır, biliyoruz” dedi.

