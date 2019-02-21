TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'ndan Sarıyer ziyareti

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, TKP Sarıyer ilçe örgütünde yurttaşlarla bir araya geldi.

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Sarıyer'de yurttaşlarla bir araya geldi. TKP Sarıyer ilçe örgütünü ziyaret eden Karaoğlu, mahalleli ile İstanbul ve Sarıyer’de belediyenin sebep olduğu sorunları ele aldı.

Rantçı belediyecilik anlayışının karşısında komünistlerin tavrı, halkçı belediyecilik ve 31 Mart seçimlerinde neden TKP'ye oy verilmesi gerektiği başlıklarının ele alındığı ziyarette Karaoğlu "31 Mart seçimlerine TKP’den başka bir sol parti girmiyor. Bu bizim omuzlarımıza düşen görevi daha da önemli bir hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Halkçı belediyeciliğin mümkün olduğunun altını çizen Karaoğlu, “Bundan on yıl evvel ücretsiz ulaşım mümkün dediğimizde, bize "hadi oradan” diyenler, bugün, Ovacık örneğinden sonra ne kastettiğimizi artık daha net anlayabiliyor" dedi.

TKP ve dostlarının tek seçeceğinin kapı kapı mücadeleyi büyütmek olduğunun vurgulandığı ziyaret örgütlenme çağrısıyla son buldu.