TKP İstanbul Belediye Başkan Adayları Birleşik Metal-İş'i ziyaret etti

TKP İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu; TKP Maltepe, Kocaeli ve Gaziosmanpaşa adaylarıyla birlikte, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasını ziyaret etti. Ziyarette TKP'nin seçim hedefleri ve işçi sınıfının örgütlülüğü konuşuldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, TKP Maltepe Belediye Başkan adayı Yıldız Koç, TKP Kocaeli Belediye Başkan adayı Mustafa Tozkoparan ve TKP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasını ziyaret etti. TKP'li başkan adaylarını, Birleşik Metal-İş sendikası Genel Başkan Adnan Serdaroğlu, Genel Sekreter Özkan Atar ve Eğitim Sekreteri Seyfettin Gülengül karşıladı. Ziyarette TKP'nin seçim hedefleri konuşuldu.

TKP İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu; TKP'nin seçimlere, emekçilerin örgütlülüğünü arttıracak bir fırsat olarak yaklaştığını anlattı. İşçilerin, emekçilerin ancak örgütlenerek haklarını alabileceklerini, düzen siyasetine umut bağlamamaları gerektiğini ekleyen Karaoğlu, bu seçimde Ovacık gibi örneklerin sayısının arttırılacağını vurguladı.

TKP'li başkan adayları tüm belediye meclislerinde TKP'li adayların bulunacağını vurguladı ve seçilmelerinin önemini anlattı.