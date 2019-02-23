TKP İstanbul Belediye Başkan Adayları Basın-İş sendikasını ziyaret etti

TKP İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu; TKP Maltepe ve Kartal adaylarıyla birlikte, Basın-İş sendikasını ziyaret etti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, TKP Maltepe Belediye Başkan adayı Yıldız Koç ve TKP Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural, Basın-İş sendikasını ziyaret etti. TKP'li başkan adaylarını, Basın-İş sendikasında Levent Dinçer, Baki Aksoy, Savaş Bozkurt ve Mutlu Güney karşıladı.

TKP İstanbul adayı Zehra Güner Karaoğlu dostları ziyaret etmenin güzel olduğunu ama seçim sürecinde asıl önemli olanın örgütlülüğü arttırmak olduğunu söyledi. Başkan adayı Zehra Güner sözlerine şöyle devam etti: “Seçimin sonucu ne olursa olsun, halk örgütlü olmazsa kazanamayacak, sorunları çözülmeyecek.”

Kartal Belediye Başkan adayı Selahattin Kural, düzen siyasetinin, partiler yerine adaylar üzerinden propaganda yaparak halkı örgütsüzleştirdiğini vurguladı.