TKP İstanbul Belediye Başkan adayı Fatih'te seçim toplantısı yaptı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik, TKP Fatih binasında seçim toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Fatih Belediye Başkan adayı Yaşar Çelik, TKP Fatih binasında yaptıkları seçim toplantısında TKP'ye oy istediler ve soruları yanıtladılar. TKP'ye yeni katılan üç kişiye rozet takıldı.

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ TKP İZMİR ADAYI İLE BİR ARAYA GELDİ

Ege Üniversitesi öğrencileri seçimleri tartışmak üzere TKP İzmir Büyükşehir belediye başkanı adayı Senem Doruk İnam ile bir araya geldi.

İZMİR BALÇOVA'DA SEÇİM TOPLANTISI YAPILDI

Balçova seçim bürosunda seçim toplantısı Balçova belediye başkan adayı Nevin Aslan ve İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı Senem Doruk İnam'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Öncesinde esnaf ziyareti yapıldı.

ERZURUM KARAÇOBAN SEÇİM TOPLANTISI

Erzurum Karaçoban Seçim bürosunu ziyaret eden TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı, “Sadece Karaçoban belediyesiyle her şeyin çözülemeyeceğini ve sadece seçimlerle ne aşiret düzeninin ne de yağma düzenin ortadan kalkacağını söyleyen Savaş, Karaçoban halkını kesin çözüm için Türkiye Komünist Partisi’ne katılmaya ve Karaçoban Belediye Başkan Adayı Engin Kuş’a destek vermeye çağırdı.

Sözlerine devam eden Sarı, “Onlar memleketin derdinde değil, kasaların derdindeler. Onların zenginleşmesi onların gemilerinin yol alması bizlerin daha da yoksullaşmamız anlamına geliyor. Bu memleketin kurtuluşu sadece bizlerin desteğiyle değil aynı zamanda memleketin emekçi insanların elinden olacaktır.” dedi ve son olarak “Biz bu memleketi insanların yaşayabileceği bir alana çevireceğiz ve yapacağımız ilk işlerden birisi biz emekçi insanları kapı kapı dolaşıp örgütleyeceğiz ve Biz bu memlekette seçimi kazanalım kazanmayalım tarımla ve hayvancılıkla uğraşan Karaçoban halkı insanları bir araya getirip kooperatifçiyi faliyete geçirip kimsenin kimseye haksızlık edemeyeceği bir alan kuracağız” dedi.