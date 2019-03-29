TKP İstanbul adayları kadınlarla buluşuyor, İçerenköy'de semt evi açıldı

TKP’nin seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul büyükşehir adayı Zehra Güner Karaoğlu ile Ataşehir adayı Fide Lale Durak bu akşam NHKM’de kadınlarla buluşacak. Karaoğlu ve Durak dün akşam da İçerenköy’de TKP’nin İstanbul’daki üçüncü semt evinin açılışına katıldı.

Türkiye Komünist Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Ataşehir Belediye Başkan adayı Fide Lale Durak bu akşam kadınlarla buluşacak. Kadıköy’de Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek buluşmanın duyurusunu sosyal medya hesabından yapan Karaoğlu “Gelin, bugün kadınların mahallelerde, işyerlerinde, okullarda neler yapabileceğini, hep birlikte gericiliğe, piyasacılığa, ayrımcılığa karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşalım. 19.30'da NHKM’deyiz” dedi.

Gelin, bugün kadınların mahallelerde, işyerlerlerinde, okullarda neler yapabileceğini, hep birlikte gericiliğe, piyasacılığa, ayrımcılığa karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuşalım.

19:30'da NHKM'deyiz.@FideLaleDurak #OylarTKPye#AynıGemideDeğiliz pic.twitter.com/568SJg3Gve — Zehra Güner (@zehragunerk) 29 Mart 2019

Karaoğlu ve Durak dün de TKP’nin İstanbul’da açtığı üçüncü semt evi olan İçerenköy Semt Evi’nin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Karaoğlu, semt evlerinin seçim çalışmasını güçlendirecek yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Yerel seçim süresince ülkeyi 17 yıldır yönetenler de dahil olmak üzere tüm adayların bir “umuda" işaret ettiğini vurgulayan Karaoğlu konuşmasına “Umut nedir?” sorusunu sorarak devam etti:

“Yerel seçim sürecinde, seçim çalışmaları ve kriz birlikte ilerledi. Tüm adaylar bir umuda işaret etti. Peki umut nedir? Kenti böyle yönetenler hâlâ nasıl umut vaat edebiliyorlar? Kimi kişiler için umut AKP’nin gitmesi. Peki AKP gittikten sonra ne olacak? Umut; bu düzenin, emek cehenneminin, betonlaşmanın devamını sağlayacak; emekçiler için yaşanılmaz bir kent inşa edecek olanlarda değildir. Bu ülkenin en önemli sorunlarından olan emekçinin yaşam koşullarını daha da kötüleştirenler ve dinselleşmeyi derinleştirenler umut değildir. Umudu pazarlayanlar yalan söylüyorlar. Çünkü İstanbul’daki yağmacı, rantçı çeteyi dağıtıp bu düzeni değiştirmezsek umut yoktur. Umut seçim pusulasında yer alan tek sol parti olan TKP’dedir.”

'TKP YALNIZCA GERÇEKLERİ SÖYLEYEREK OY İSTİYOR'

TKP’nin bu yüzden güçlü olduğunu belirten Karaoğlu “Düzen partileri halka yalan söyleyerek oy istiyor. Hem düzenin devamını hem belediye şirketlerinin kâr etmelerini sağlayıp halka iyi bir şey sunmaları mümkün değil. TKP, yalnızca gerçekleri söyleyerek ve bu sömürü düzenini değiştirmek için oy istiyor. Emekçi halk için tek seçenek TKP’dir. Elbette patronlar, müteahhitler, din simsarları için değil. TKP emekçilerin, kadınların, gençlerin rahat ve mutlu yaşayacağı bir kent inşa etmek için oy istiyor. Bizler, bu düzeni örgütlenerek değiştirebiliriz. Kentlerimizi, mahallelerimizi daha iyi bir yaşam için örgütlemek zorundayız. Örgütlenmek insanların bir amaç için yan yana gelip birlikte mücadele etmesidir. Yapmamız gereken en önemli şeylerden biri aydınlığı örgütlemektir.” dedi.

'OVACIK'TAKİ UMUDU TÜM TÜRKİYE'DE YEŞERTELİM'

Ovacık’ta herkese umut olan bir belediye yönetiminin olduğunu hatırlatan Karaoğlu “Şimdi TKP tüm Türkiye’de bu umudu örgütlemek için sizlerden oy istiyor. Bu umudu birlikte yeşertelim” dedi.

TKP Ataşehir Belediye Meclis Üyesi adayı ve Konut-İş Sendikası Başkanı Alican Kayhan da semt evinin açılışında bir konuşma yaptı.

KONUT-İŞ BAŞKANI KAYHAN: TKP EMEKÇİLERİN YANINDA

Kayhan “Yıllardır haksızlığa uğrayan, sigortasız çalıştırılan, işsiz kalan, parasını alamayan apartman görevlilerinin bir araya gelmesi için çalışıyorum. Dava yoluyla haklarımızı almaya çalışıyoruz. Ama zorunlu arabuluculuk uygulaması da işçinin karşısındadır. TKP’deyim çünkü TKP emekçilerin yanında. Sömürünün önünde durmanın tek yolu işçilerin örgütlenmesidir” dedi.

Tüm emekçileri TKP’ye oy vermeye çağıran Kayhan, konuşmasını bitirdikten sonra 17 yıldır sigortasız çalışan ve 4 ay önce de işine son verilen Ayşe Özden’i konuşma yapmaya davet etti. Özden, sömürüyle mücadele etmenin tek yolunun örgütlenmek olduğunu, bu yüzden de emekçilerin yanında yer alan TKP’nin saflarında olduğunu söyledi.

'BAZEN NE KADAR KALABALIK OLDUĞUMUZU UNUTUYORUZ'

Açılışta son sözü TKP’nin Ataşehir Belediye Başkan adayı Fide Lale Durak aldı. Durak “Biz aynı mahallelerde yaşayan, birbiriyle aynı şeyleri düşünen, yaşamları birbirine çok benzeyen insanlarız. Ama bazen ne kadar kalabalık olduğumuzu unutuyoruz. Çoğu zaman yalnızlıktan ve umutsuzluktan şikayet ediyoruz. Biz semt evimizin açılışıyla bir araya gelmeyi ve ne kadar kalabalık olduğumuzu hatırlamayı istedik” dedi.

Bugün en çok ihtiyaç duyulan şeyin mücadeleyi büyütmek olduğunu belirten Durak, “Bunun politik bir mücadele olduğunu unutmamalıyız. Politik mücadelenin bazı durakları var ve yerel seçimler de bu duraklardan biri. Biz TKP olarak 31 Mart’ta sizlerden oy istiyoruz. Neden mi? Bir komünistin olmadığı belediye meclisinde şimdiye kadar nasıl yönettiler? Depremde toplanmamız gereken boş alanlara, parklara, yeşilliklere imar izni olmadan usulsüzce yüksek katlı binaları diktiklerini biliyoruz. Kendi memurlarını, sözleşmeli işçilik adı altında daha fazla sömürdüklerini; taşeronların haklarını gasp ettiklerini biliyoruz. Böyle belediyecilik olur mu? Biz bu yüzden oy istiyoruz. Şimdiye kadar hiçbir belediye meclis üyesi bunları ortaya çıkarmak için bir şey yapmadı. Yapmayacaklar da. Komünistler bunu engellemek için meclise girmelidir” diye konuştu.

Durak “Her yıl kamu mallarını satıyorlar; ama unutmayalım o varlıkları bizler üretiyoruz. Yağmayı, talanı, hırsızlığı ortaya çıkarmak; emekçilerin uğradığı haksızlığı ortadan kaldırmak ve onların haklarının bekçisi olmak için oyunuzu istiyoruz” dedi.

Açılış, Yapıcılar orkestrasının dinletisiyle son buldu.