TKP her yerde emekçi halkla iç içe: Ordu, Bayraklı...

TKP'nin seçim çalışmaları yurdun dört bir yanında sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Volkan Atılgan, parti üyeleri ve beraberindekilerle önce Ünye Eğitim-Sen temsilciliği, ardından Fatsa’nın Çöteli ve Kirazbeli köylerine ziyaretlerde bulundu.

Ünye Eğitim-Sen temsilciliğinde sıcak karşılanan Volkan Atılgan ve TKP heyeti, 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde Türkiye genelinde ve Ordu'da TKP'nin solu, sol değerleri, işçileri, emekçileri, köylüleri temsil eden tek seçenek olduğunu belirtere,k kendisine verilecek oyların sol ve devrimci değerlere verilmiş olacağını söyledi.

TKP heyeti ardından Çöteli köyü kahvehanesinde köylülerle buluşarak yaklaşan yerel seçimler ve fındık üzerine sohbet etti. Atılgan, çoğunluğu fındık üreticisi olan ve geçimini fındıkla sağlayan köy halkına TKP’nin tarım politikalarını, Ordu’da fındık tarımının önemi, gelişimi ve fındığın üretimi ve pazarlanması konularında yaşanan sıkıntıların ve mağduriyetlerinin giderilmesi için projelerini anlattı.

Akşam saatlerinde Kirazbeli köyünde oldukça kalabalık bir ev toplantısı gerçekleştiren heyet burada da yine fındık üretimi, seçimler ve alevilerin seçimlerden beklentileri, TKP'nin bu konulardaki yaklaşımı üzerine köy halkıyla sohbet edip projelerini anlattı, soruları yanıtladı. Oldukça samimi ve sıcak geçen ziyarette köylülerle birlikte türküler söylendi.

TKP İZMİR ADAYI BAYRAKLI HALKIYLA BULUŞTU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Senem Doruk İnam ve Bayraklı Belediye Başkan adayı Rahmi Rençber, Bayraklı Merkez mahallesinde Bayraklılılar ile buluştu. Her iki aday da burada TKP'nin yalnızca oy çağrısı değil, aynı zamanda örgütlü mücadeleye çağrıda bulunduğunu vurguladı.



