TKP Eskişehir'de adaylarını tanıttı: Rantçıların ensesine yapışmak için yetki istiyoruz

TKP Eskişehir il örgütü, büyükşehir belediye başkan adayı ile meclis üyesi adaylarını tanıtmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Eskişehir örgütü yöneticileri, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere katılacak büyükşehir belediye başkan adayı ile meclis üye adaylarını tanıttı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan ve seçime girme sebeplerini anlatan TKP İl Başkanı Oktay Yolsever, “TKP ‘Seçimleri kim kazanacak’ derdine düşüp her seferinde seçimin kaybedeni olan halka gücünü gösterme, oyunculara bir ders verme çağrısı yaparak seçimlere giriyor. TKP, 31 Mart yerel seçimlerinde ‘Ben buradayım’ demek isteyenleri kendisine oy vermeye çağırıyor” dedi.

TKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Beyaztaş, “TKP, bu yağma düzeninin tepesine binmek, rantçıların ensesine yapışmak için yetki istiyor. Halkın temsilcilerine güç verin, örnek oluşturacak belediyeleri kuralım, rantçıların elindeki her yerde komünist belediye meclis üyeleri onları seçildiklerine pişman etsin. Aynı gemideyiz edebiyatıyla sürekli su alan çürük bir gemiyi oradan oraya sürükleyen, kürekleri bize çektirip sefa süren patronları, Amerikancıları, yobazları kendi kuyrukçuları ile baş başa bırakın. Paranın saltanatı varsa, halkın TKP’si var” diye konuştu.

TKP'nin Eskişehir ilçelerindeki belediye meclis üyeleri adayları şöyle: