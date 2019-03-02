TKP Dersim seçim bürosu açıldı: 'Dersim halkı ülkeye umut oluyor, yol gösteriyor'

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Dersim merkezdeki seçim bürosu, belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ve İstanbul'dan gelen konukların da katıldığı kitlesel bir etkinlikle açıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Dersim merkezdeki seçim bürosu kitlesel bir etkinlikle açıldı.

Açılış töreni halk oyunlarıyla başladı. Sergilenen oyun, Dersim'in sömürücülere, halkın sırtından geçinenlere, faşizme karşı nasıl savunulacağını anlatan motifler içerdi.

SMF: TARİHE SİLİNMEZ BİR NOT DÜŞECEĞİZ

Sosyalist Meclisler Federasyonu adına yapılan konuşmada, "Tarihe silinmez bir not düşüreceğiz, bu tarihi yazmaya hoş geldiniz yoldaşlar" denildi.

'DERSİM HALKI ÜLKEYE YOL GÖSTERİYOR'

Daha sonra kürsüye TKP adına PMK üyesi Mehmet İnam geldi. İnam, "Düzen partilerinin ilkeleri, programları yok ama Dersim halkı bütün ülkeye umut oluyor, yol gösteriyor" dedi. İnam'ın konuşmasından satır başları şöyle: