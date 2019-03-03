TKP: Belediyelere patron değil başkan seçelim

Türkiye Komünist Partisi AKP'nin şehre 'CEO' seçiyoruz itirafından sonra 'Belediyelere patron değil başkan seçelim' diyerek örgütlü bir halkın seçtiği ve örgütlülüğü harekete geçirme yeteneği olan TKP adaylarını desteklemeye davet etti.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, şehre 'CEO' seçiyoruz itirafından sonra 'Belediyelere patron değil başkan seçelim' diyerek örgütlü bir halkın seçtiği ve örgütlülüğü harekete geçirme yeteneği olan TKP adaylarını desteklemeye davet etti.

31 Mart seçimlerine 81 ilde, tüm belediye meclislerinde ve birçok ilçede gösterdiği adaylarla girecek olan TKP, 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda seçim mitingi düzenleyecek.

TKP'nin yaptığı açıklama şu şekilde: