TKP: Belediyelere patron değil başkan seçelim

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin, şehre 'CEO' seçiyoruz itirafından sonra 'Belediyelere patron değil başkan seçelim' diyerek örgütlü bir halkın seçtiği ve örgütlülüğü harekete geçirme yeteneği olan TKP adaylarını desteklemeye davet etti.
31 Mart seçimlerine 81 ilde, tüm belediye meclislerinde ve birçok ilçede gösterdiği adaylarla girecek olan TKP, 10 Mart Pazar günü saat 14.00'te İstanbul Kartal Meydanı'nda seçim mitingi düzenleyecek.
TKP'nin yaptığı açıklama şu şekilde:
BELEDİYELERE PATRON DEĞİL BAŞKAN SEÇELİM
Sonunda Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, baklayı ağzından çıkardı. İzmir’de verdiği bir demeçte 'İzmir kocaman bir şirket, aslında biz şehre bir CEO seçiyoruz, başkan adayımız hem çok iyi bir iş adamı, hem parayı yönetmeyi biliyor' dedi.
Kendisini düzen partilerinin kente ve belediyelere bakışını mükemmel bir şekilde ifade etmesinden dolayı kutluyoruz.
Oysa komünistler için kentler bambaşka bir şeyi ifade eder.
Kentler şirketlerin kâr oranlarının yükseltilmesinin yönetileceği yerler değil, aksine şirketlerin açgözlülüğüne, kâr hırsına karşı emekçilerin mücadele edeceği mekanlardır.
Belediyeler ise emekçi halkın refahını ve daha iyi yaşamasını sağlamak için vardır. Bu ancak şirketlerin çıkarlarını emekçilerin çıkarları için gerileterek yapılabilir.
Komünist bir belediye başkanı, CEO değil, örgütlü bir halkın seçtiği ve bu örgütlülüğü harekete geçirme yetenekleri olan biridir.
Halkımızı bir kez daha 31 Mart yerel seçimlerinde TKP’yi desteklemeye davet ediyoruz.