TKP belediye başkan adayı Günaydın: Zonguldak’ın boğazını sıkan şey özelleştirmedir

TKP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ahmet Günaydın, haftasonu düzenlenen etkinliklerde kent halkıyla buluştu. Zonguldak'ın en büyük sorununun tüm ülkede olduğu gibi işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Günaydın 'Zonguldak’ın boğazını sıkan şey özelleştirmedir, taş kömürü işletmelerinin tasfiyesidir' dedi.

TKP Zonguldak Belediye Başkan adayı Ahmet Günaydın, Zonguldak halkıyla buluştu. Cumartesi günü Zonguldak Merkez’de açılan TKP seçim standında ve Tepebaşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen ev ziyaretlerinde seçmenlerin sorularını yanıtlayan Günaydın, dün TMMOB Maden Mühendisleri Odası Lokali’nde TKP Zonguldak İl Örgütü tarafından düzenlenen söyleşiye katıldı.

Liselilerin, üniversite öğrencilerinin, çeşitli sektörlerden emekçilerin ilgi gösterdiği söyleşide Günaydın, Zonguldak’ın çevre kirliliği, plansız kentleşme, şehrin tarihsel dokusunun ve doğasının yağmalanması, altyapı sorunları, gericileşme, yetersiz ya da ulaşılamayan sağlık hizmeti, ulaşılamayan ücretsiz nitelikli eğitim gibi sorunlarına değindi.

“Zonguldak’ın boğazını sıkan şey özelleştirmedir, taş kömürü işletmelerinin tasfiyesidir” diyen Günaydın, şehrin en büyük sorununun aslında tüm ülkede olduğu gibi işsizlik ve pahalılık olduğunu vurguladı.

'AKLIMIZLA ALAY EDEN PROJELER'

Seçime giren diğer partilerin adaylarının yürüyen merdivenler yapmak, belediye şirketleri ile işsizliği çözmek, teleferik, Gazipaşa Caddesi’ni trafiğe kapatmak gibi onlarca projeyle ortaya çıktığını ve "aklımızla alay eder gibi bütün sorunlarımızın çözümünün bugüne kadar düşünülmemiş birtakım projeleri uygulamak” olduğunu söylediklerini belirtti.

Bu projelerin Zonguldaklı emekçilerin sorunlarını çözmek anlamında hiçbir değere sahip olmadığını vurgulayan Günaydın, TKP’nin en büyük projesinin ise, insanların insanca koşullarda çalıştığı ve yaşadığı kentlerin kurulacağı Sosyalist Türkiye olduğunu söyledi.

TÜM ZONGULDAKLILAR ORTAK BİR ÇIKARA MI SAHİP?

Konuşmasını “Zonguldak tek bir Zonguldak değil, bir tarafta patronlar diğer tarafta işçiler var. Biraz önce saydığımız sorunlar işçi sınıfının sorunları. Patronların sorunu ise nasıl daha da fazla kâr edecekleri, yani nasıl daha ucuza işçi çalıştıracaklarıdır. Patronların sorunlarının çözümü de işçi sınıfının sorunlarının büyümesi demektir. Ortada büyük bir yalan var; hepimiz aynı gemide değiliz, bu çok açık gerçeği dile getiren tek parti TKP’dir. Bütün bu projecilik saçmalıkları büyük bir yalanın parçası ve bu yağma talan hırsızlık düzeninin devam etmesine hizmet ediyor” sözleriyle sürdüren Günaydın, tek kurtuluşun bu düzenin değişmesinde, sosyalizmde, işçi sınıfının örgütlenmesinde olduğunu vurguladı.

Günaydın TKP’ye verilen her oyun belediye başkanlığını almak, belediye meclislerine komünistleri sokmak, komünistlerin aldığı oyu artırmak anlamında değerli olduğunu söyledi ve Zonguldak’ın emekçi halkını, bu düzeni değiştirmek için ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını göstermek için TKP’ye oy vermeye çağırdı.

Konuşmanın ardından Zonguldak’ın çeşitli ilçelerinden TKP’nin Belediye Meclis Üyesi adayı olan üniversite öğrencileri söz alarak, üniversitelilerin bilimsel, sosyal ve kültürel olarak beslenebilecekleri ve katkı koyabilecekleri, siyasete dahil olabilecekleri bir kent yaratılması gerektiğini vurguladılar.

Etkinliğin sonunda katılımcılarla sosyalist siyasetin Zonguldak’ta nasıl yaygınlaştırılacağı üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.