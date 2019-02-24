TKP Ankara adayı Fatma Korur, Eğitimciler Derneği’ni ziyaret etti

Türkiye Komünist Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur, Eğitimciler Derneği’ni (Eğit-Der) ziyaret etti.

TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur, Eğitimciler Derneği’ni (Eğit-Der) ziyaret etti. Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Demir, Genel Sekreteri Mustafa Ecevit, Sayman Muzaffer Yalçın ile MYK üyeleri Sema Koçak ve Fahrettin Eşgünoğlu’nun hazır bulunduğu ziyarette seçimler ele alındı.

Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Demir, gericilik ve onunla el ele giden otoriterleşme karşısında direnç oluşturulabilmesi için seçimlerin önemli olduğunu dile getirerek TKP’nin alanda yürüttüğü sınıf çizgisine dayalı çalışmayı benimsediğini vurguladı.

Sosyalizmi inşa çalışmasının iğneyle kuyu kazmaya benzetilebileceğini belirten Demir, TKP adayı Fatma Korur’a başarı dileklerini iletti.

Seçimlere giren partiler arasında büyük bir geçişkenlik yaşandığına ve siyasette büyük bir sağcılaşmanın hakim olduğuna işaret eden TKP adayı Fatma Korur, bu tablonun arkasında yatan sermaye iradesinin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguladı. TKP’nin seçimlerdeki temel hedefinin sermaye düzenini tavizsiz şekilde karşısına alan bir işçi sınıfı siyasetini güçlendirmek olduğunu belirten Korur, bu sebeple “Aynı Gemide Değiliz” sloganını benimsediklerini dile getirdi.

Seçimlere komünist belediyecilik anlayışıyla girdiklerini anlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur, emekçilerin başta ulaşım ve su olmak üzere kentsel hizmetlerden ücretsiz, kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde faydalanabilmelerinin mümkün olduğunu, bunun için mevcut kaynakların rant için değil, emekçilerin ihtiyaçları doğrultusunda planlanmasının yeterli olacağını belirtti.

Ziyaret, mücadelenin 31 Mart tarihinden sonra da devam edeceğine yönelik değerlendirmeyle sona erdi.