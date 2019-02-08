TKP, adaylarını kitlesel basın toplantısıyla açıklayacak

Türkiye Komünist Partisi seçim bildirgesini ve adaylarını pazar günü Ankara’da yapılacak kitlesel basın toplantısıyla açıklayacak.

Türkiye Komünist Partisi seçim bildirgesini ve adaylarını kitlesel basın toplantısıyla açıklayacak.

10 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Konur Sokak'taki Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak olan basın toplantısına partinin Dersim’deki adayları da katılacak.

Toplantıyla birlikte seçim çalışmalarına hız verecek olan TKP, geçen haftalarda seçim politikalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Paranın saltanatı varsa, halkın TKP’si var” sloganını 2019 seçimlerinde yeniden yükselteceği duyurmuştu. TKP’nin seçim çalışmalarına ışık tutacak ikinci sloganı ise “Aynı gemide değiliz” olacak.