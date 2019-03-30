TKP adaylarına uluslararası destek

Yerel seçimlerde emekçilerin sesini yükselten TKP'ye uluslararası komünist hareketin verdiği destek büyüyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yarın gerçekleştirilecek yerel seçimlerde emeğin ve sosyalizmin sesini yükseltecek.

Uluslararası komünist hareket TKP'nin seçim çalışmalarını başından beri yakından izliyor ve destekliyor.

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) 18 Mart'ta yaptığı açıklamada Mayıs sonunda gerçekleştirilecek Avrupa Parlamentosu seçimleri hatırlatılarak halk katmanlarından işçilerin, emekçilerin, yoksul köylülerin, gençliğin ve kadınların büyük sermayeyle ve bunları temsil eden burjuva partileriyle "aynı gemide olmadığı" vurgulanıyor. KKE Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü iki komşu ülkenin halklarını kriz, işsizlik, yoksulluk, göç, kültür ve eğitimde yoksunluk yaratan sömürücü sisteme karşı, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı, NATO ve AB'nin emperyalist müdahalele ve savaşlarına karşı ve bütün bunları temsil eden burjuva partilerine karşı iki komşu ülkede seçimlerde Komünist Parti'yi desteklemeye çağırıyor.

ABD'li Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'nin (PSL) bu hafta yaptığı açıklamada TKP'nin sınıf savaşımını yükselten tek devrimci güç olduğu vurgulanıyor ve kampanyanın büyük bir heyecanla izlendiği belirtiliyor. Burjuva partilerinin belediyeleri kamu kaynaklarını yağmalayabilecekleri ve belediye işçilerinin emeğini sermaye sınıfı adına sömürebilecekleri kurumlar olarak gördüğünü ifade eden PSL TKP'yle uluslararası dayanışmasını dile geitiriyor ve TKP'ye yerel seçimlerde başarılar diliyor.

Avusturya'da mücadele eden Emek Partisi'yle (PdA) bağlantılı olan Avusturya Komünist Gençliği'nin (KJÖ) Türkiye Komünist Gençliği'ne bu hafta gönderdiği destek mesajında Avusturyalı genç komünistlerin TKG ve TKP'ye desteği ifade ediliyor. KJÖ Avusturya'daki Türk ve Kürt emekçiler dahil olmak üzere halk katmanlarındaki işçilerin, gençliğin ve kadınların büyük şirketlerle herhangi bir ortak çıkarı olmadığını vurguluyor ve bütün emekçileri insanın insanı sömürdüğü bu düzeni alaşağı etmeye çağırıyor.

Geçen Şubat ayında İstanbul'da yapılan Avrupa Komünist İnisiyatifi toplantısında da İnisiyatif üyesi partiler ortak bir mesaj yayımlayarak 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye'nin her yerinde halkın çıkarlarının bağımsız savunuculuğunu yapacak olan TKP'li yoldaşlarımızın mücadesini destekliyoruz." demiş, halkı TKP'ye oy vermeye davet etmişti.