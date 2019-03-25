TKP adayları Rasimpaşa halkıyla buluştu

Seçimlere bir haftadan az bir zaman kala Türkiye Komünist Partisi seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu ve Kadıköy belediye meclis üyesi adayları bugün Rasimpaşa halkıyla bir buluşma gerçekleştirdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi sakinleriyle bir buluşma gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla geçen etkinlikte ilk sözü TKP İstanbul Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu aldı. Seçimlerde diğer partilerin adaylarına ilişkin, "Düzen partileri bizden İstanbul'da hangi gerici, hangi patron belediye başkanı olsun diye oylamamızı istiyor" değerlendirmesinde bulunan Karaoğlu, TKP'nin bu seçimlerde yer almasının en büyük anlamlarından birinin bu olduğunu belirtti.

Karaoğlu sözlerini bitirirken herkesi seçim günü TKP'nin müşahitleri olmaya, oyları korumaya çağırdı. Ardından TKP Kadıköy belediye meclis üyesi adayı Mehmet Nayır söz aldı. Doğma büyüme Rasimpaşa'lı olduğunu belirten Nayır, "Bu mahalle kültürel zenginlikleriyle, tarihiyle oldukça özel bir mahalle. Cemal Süreya'ya, Nazım Hikmet'e, Mahir Çayan'a ev sahipliği yapmış bir mahalle burası. Ben de bu mahalleden belediye meclis üyesi adayıyım" dedi.

'BELEDİYE MECLİSLERİNE GİRECEK BİR KOMÜNİST BİLE BÜTÜN DÜZENLERİNİ TEPE TAKLA EDER'

Kadıköy belediye meclis üyelerinin tamamının Ankara'da yaşadığını olduğunu ve Kadıköy'lülerin yaşanan sorunlarda herhangi bir muhattap bulamadığını belirten Nayır sözlerine şöyle devam etti:

"Yeldeğirmeni'nde çok fazla köpek sahibi insan var. Bundan dolayı sivri sinek oldukça fazla oluyor. Belediyeyi arıyorum ilaçlasınlar diye. Burası özel mülkiyet diyorlar. Hiçbir muhattap bulamıyorsunuz ve belediyede görev yapması beklenen 37 tane meclis üyesi var. Bu 37 kişi nerededir diye işin peşine düştüğümde öğrendim ki hepsi Ankara'da yaşıyorlarmış. Ankara'da görevlendirilmiş meclis üyeleri bizim Rasimpaşa'daki dertlerimizle nasıl ilgilenebilir. Bu yüzden o belediye meclisine girecek bir komünist bile bütün düzenlerini tepe taklak eder."

Ardından sözü TKP Kadıköy birinci sıra belediye meclis üyesi adayı Süha Ertekin şunları söyledi:

"TKP üyesi değildim. Çevremdeki kentsel problemlere ilişkin hassas biriydim. Bu konuyla yakından ilgilendim, çeşitli mücadelelerde bulundum. Belli şeyleri kazandığımızda oldu. Ancak fark ettim ki bu şekilde bir yere kadar geliyorsunuz. Sonrasında tıkanıyorsunuz. Örneğin parklar zaten yeterli değil. Bir park yapılmadan önce bir müteahite veriliyor. Tehlikeli, kansorojen malzemeler kullanılıyor. Ve belediye bir daha da oraya uğramıyor. Çocuk parkları zehir saçıyor. Meclis üyeleri normalde oranın oluşumunda söz sahibi olan kişi demektir. Ancak anlayabildiğimiz kadarıyla bugün bunu düşünen birileri yok belediyelerde. Hiçbir yasallık olmadan özel şirketler belediyelere para ödeyerek yapmak istedikleri birçok şeyi yapıyorlar. Düşünün o belediye meclisinde bulunan bir komünist bile tüm ipliğin pazara dökülmesi, bu yanlışlıkların engellenmesi demektir."

Adayların konuşmalarının ardından toplantıya katılan Rasimpaşa Mahalle Muhtar Adayı Sultan Aksu da söz alarak belediye meclisi üyeliğinde TKP'ye oy vereceğini açıkladı. Buluşma etkinliğe katılan pek çok insanın TKP'den müşahit olmak için form doldurmasıyla sona erdi.