TKP adayları Keçiören halkıyla buluştu

TKP Ankara Keçiören İlçe Binası’nda Mahalle Buluşması düzenlendi. TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur ve TKP Keçiören Belediye Başkan Adayı İsmail Murşil'in seçimlerle ilgili değerlendirme yaptığı buluşma da çok sayıda Keçiören'li emekçi katıldı.

Türkiye Komünist Partisi Ankara Keçiören İlçe Binası’nda düzenlenen Mahalle Buluşması, TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur, TKP Keçiören Belediye Başkan Adayı İsmail Murşil, TKP Ankara İl Başkanı Devrim Koçak, partililer ve çok sayıda Keçiörenli’nin katılımı ile gerçekleşti.

TKP Keçiören İlçe Yönetimi adına yapılan, rantçı belediyeciliğe karşı, sermaye düzenine karşı TKP’ye destek çağrısından bulunulan açılış konuşmasından sonra ilk olarak sözü TKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Korur aldı. Konuşmasında toplumun siyasetsizleştirilmeye çalışılan bir dönemden geçildiğini aktaran Korur, partilerin olmadığını ve ilerici değerlere sahip insanlara gerici ittifakların dayatılmaya çalışıldığı vurguladı. Ovacık örneğinin çoğaltılmasının elzem olduğundan bahseden Fatma Korur, yerel yönetimlerin insanların kamusal haklarını sağlamaya odaklanması gerektiğini, ülkenin tamamında komünistlerin iddialı olduğunu söyledi.

Fatma Korur’dan sonra söz alan TKP Keçiören Belediye Başkan Adayı İsmail Murşil ise, ülkede bir şeyler değişsin istiyorsak bunun ancak ortak mücadele ve ilkeli birlikteliklerle olacağının bilinmesi gerektiğine değindi. Kamunun kaynaklarının “özelleşelim, güzelleşelim” denilerek yok pahasına satıldığını, bugün çok temel haklarımızı bu sebeple talep eder hale geldiğimizi söyleyen İsmail Murşil, konuşmasını toplumsal gelişim bir program çerçevesinde örgütlenmemiz, mücadele etmemiz şart diyerek tamamladı.

Buluşmada son olarak TKP Ankara İl Komitesi adına Devrim Koçak söz aldı. TKP’nin göründüğünden çok daha güçlü olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Koçak, “TKP’nin henüz yeterli bir güce ulaşmadığını düşünen dostlarımız kendilerini hesaba katmıyorlar. Çeşitli gerekçelerle TKP’ye destek vermekten, mücadele etmekten çekinen, düzen partilerine umut bağlayan dostlarımız, TKP’ye destek vermeleri durumunda çok önemli bir potansiyelin açığa çıkacağını görecekler” dedi.

Sömürüye karşı, eşitlik ve özgürlük için TKP’nin desteklenmesi gerekir, oyları bölme demagojisiyle hareket ederek memleketin çöküşünü hızlandırıldığını fark etmek gerekir diyerek sözlerine devam eden Koçak, artık kaybedecek vaktin olmadığını, memleketin çöküşünü durdurmanın emekçilerin ayağa kalkması ile mümkün olacağını, TKP’nin bu düzeni bunun için alt üst edeceğini söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından buluşmaya katılan adaylar buluşmaya katılan mahalleli emekçilerin sorularını cevapladılar.