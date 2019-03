TKP adayları işçilerle buluştu: İstanbul'da, Gebze'de, işçi mahallelerinde...

TKP belediye başkan adayları işçi mahallelerinde, fabrikalarda, semtlerde işçilerle buluşmaya devam ediyor...

Türkiye Komünist Partisi (TKP) belediye başkan adayları, işçilerle bir araya gelerek işçilerin siyaset sahnesinde daha etkin olmalarının yollarını ve örgütlenmenin olanaklarını ele alıyorlar. TKP adaylarının seçim çalışmaları, bir yandan da örgütlenme çalışmalarına dönüşüyor.

İSTANBUL ADAYI KARAOĞLU FLORMAR İŞÇİLERİYLE BULUŞTU

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zehra Güner Karaoğlu, Flormar'da direnen işçilerlerle bir araya geldi.

Direniş sürecinin ve sonrasının değerlendirildiği toplantıda işçilerin kazanması için işçi sınıfı siyasetinin güçlenmesi gerektiği konuşuldu.

Karaoğlu, Flormar direnişi süresince TKP'nin direnen işçilerin yanında olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olacağını söyledi.

'ÖRGÜTLÜ MÜCADELEYLE KURTULABİLİRİZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Tozkoparan ile Gebze Belediye Başkan adayı Nihat Baş da, Gebze'de işçilerle buluştu. Gebze Cookies Cafe'deki buluşmaya TKP Merkez Konseyi üyesi Aydemir Güler de katıldı.

Toplantıda konuşan Aydemir Güler, Türkiye'de daha önce de insanların sömürüldüğünü ama şimdi ülkenin bir emek cehennemine dönüştüğünü belirterek, "Bunlardan şikayet etmemiz rahatsız olmamız normal insan olan bundan memnun olmaz" dedi.

AKP'yi geriletmenin, ondan kurtulmanın güzel olacağını ama asıl sorunun bunun nasıl yapılacağı olduğunu vurgulayan Güler şunları söyledi: "AKP'den sonr da eğer insanlar iş başında ölmeye devam edecekse, ülke dinle yönetilmeye devam edecekse, işsizlik artacaksa, düşmanlığımız bir adama ve bir siyasi partiye miydi? Yoksa onların yarattığı sorunlara mıydı? Artık buraya geldik, TKP bu yüzden seçimlere giriyor. TKP, sorunun bu düzende olduğunu söylüyor. TKP gerçek bir seçim çalışması yapıyor. Yeter diyor insanlar. Deniyordu ki TKP oyları bölmesin, şu sağcılar yobazlar bir gitsin. TKP oyları bölmüyor. AKP döneminin sonunu getireceği umut edilen ana muhalefet partisinin başkanına şu an 3 büyük şehri alırsanız ne değişecek diye sordular, hiç bir şey değişmeyecek, genel seçimlere daha 4.5 yıl var dedi. Oyları verin ama hiç bir şey değişmeyecek diyorlar. Bunların hiçbiri değişmeyecek ama biz iktidar olacağız diyorlar. Asıl değişmeyecek denilen, düzenin kendisi. Bize düşen bu dinselleşmeye ve emek sömürüsüne birlikte karşı çıkmaktır. Düzeni değiştirmek çok zor, seçimle durumumuzu biraz düzeltelim demek gerçek bir kurtuluş değil. Birilerini seçeyim ve benim hakkımı korusun demek yanlış. Bu da bu düzenin bir parçası. Oyumu vereyim kurtulayım düşüncesi bir hayal. O yüzden TKP 'seçimle kurtuluş yok örgütlenmeyle mücadeleyle kurtuluş var' diyor."

Gebze Belediye Başkan adayı Nihat Baş da, bir işçi emeklisi olduğunu belirterek, "15-16 Haziran büyük işçi yürüyüşünün olduğu bir kentte TKP'den belediye başkan adayıyım. Yereldeki sorunları pek anlatmadığımız söylendi. Çocukluğum, gençliğim Gebze de geçti. Anibal kavşağı yapıldı, kullananlar görüyor. Şehir plancısı olmaya gerek yok, sade vatandaş bakınca buradaki saçmalığı görüyor. Örgütlenmek ve mücadele etmekten başka hiçbir yolun olmadığını 40 yıldır işçilik yaparak, yaşayarak öğrendim. Çocukluğumuzda balık tuttuğumuz Eskihisar var. Burada balık tutup getirip Cuma pazarında satardık. Şimdi bırakın balık tutmayı artık oturacak yeşil alan kalmadı. Gebze’nin sorunlarını bizden daha iyi bilecek olan var mı? Sorunu mahallede yaşayan insanlar ile çözeceğiz, meclisler kuracağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Tozkoparan da şöyle konuştu: "TKP bütün halkımıza çağrı yapıyor, bu düzene teslim olmayın diyor. Biz komünistler bu ülkede, dünyanın her yerinde teslim olmadık, olmayacağız. Nasıl bir yerel yönetim uygulanması gerektiğini komünistlerden başka kimse bilemez. Bu ülkede konut sorunu varsa, birileri bu konutlardan rant elde ettiği içindir. Bir ülkede birilerinin on tane evi varken bazı insanların hiç evi yoksa, bunu komünistler çözer. Eğer siz yaşadığınız kentte hatları mafyaya peşkeş çekerseniz, ulaşım sorunu devam eder. Belediyeler kendi kaynaklarını toplumun, kamunun yararına kullandığında ulaşım bedava olur. Ovacık'ta yapıldı. Komünistlerin güçlü olduğu ülkede, sermaye sınıfı emekçilere bu kadar saldıramaz, işçi ölümleri olmaz, rantçılar, mafya ortaya çıkamaz. Bu yüzden seçimlerde komünistlere vereceğiniz bir oy, sermayeye vurulacak en büyük tokattır. Bu düzene baş kaldıracaksak, her oy bizleri bu namussuzların karşısında daha güçlü kılacaktır."

İSTANBUL ADAYI KARAOĞLU YELDEĞİRMENİ VE BEYOĞLU HALKIYLA BULUŞUYOR

TKP İstanbul Büyükşehir adayı Zehra Güner Karaoğlu 25 Mart Pazartesi günü Yeldeğirmeni, 26 Mart Salı günü Beyoğlu halkıyla buluşacak.