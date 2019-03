TKP adayı Tozkoparan İzmit halkıyla buluştu

Türkiye Komünist Partisi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tozkoparan ve TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler’in katılımı ile İzmit’de etkinlik düzenledi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İzmit Eğitim-Sen binasında İzmit halkıyla buluştu. TKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tozkoparan ve TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler’in seçimler ile ilgili değerlendirmeler yaptığı toplantıya çok sayıda emekçi ve öğrenci katıldı.

TÜRKİYE BİR EMEK CEHENNEMİ

Etkinliğin açılış konuşmasında belediyeleri rant kapısı olarak görenlere, belediyeler üzerinden zengin olanlara karşı TKP’ye destek çağrısında bulunuldu.

Açılış konuşmasının ardından ilk sözü TKP Merkez Konseyi Üyesi Aydemir Güler aldı.

"Türkiye’de kötünün iyisinden bahsediyorlar yine. İşçinin ölümünün daha iyisi nedir? Ehveni şeri kaç işçinin ölmesidir mesela?" diye soran Güler, "Seçim sonrasında ne olacağı, nelerin devam edeceği belli. Ama insanlar buna inanmak istemiyor" dedi.

Güler şöyle devam etti: "Doğruyu yapmayalım diyen kalabalıklarımız biraz düzende nefes alayım dese de bir şey fark etmeyecek. İstanbul’da ilçe meclis listesine bakıyoruz, ortada parti yok. AKP, muhalefeti listesine almış. Muhalefet AKP’lileri. Listeler karma. Ben laik bir partiyim diyen bir partinin listesinde gericiler yer alabiliyor."

Güler bunların kader olmadığını, değiştirilebilir olduğunu belirttikten sonra "Bir belediye meclisinde bir komünist bu mekanizmayı bozar. TKP biz onlarla aynı gemide değiliz diyor. Aynı gemide olmamanın anlamı, belediyenin kasasında borç bırakarak başkanlık görevini tamamlayan eski başkana 'başarılı' dememektir. Halkı halka sormadan borçlandırmakla övünmemektir. Bir belediye meclis üyesi bile bunların ipliğini pazara çıkarmaya yeter" dedi.

"Seçim TKP için siyasette yeri olmayan yoksul emekçi sınıfının sesi olmaktır. TKP’nin alacağı oy budur. Bu ne kadar yüksekse bunun karşılığı odur. TKP’nin istediği sadece oy değil örgütlenmektir" diyen Aydemir Güler, "Türkiye solu küçük ölçeklere alıştı. Bizim halk örgütlerine ihtiyacımız var. Sizleri örgütlenmeye çağırıyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

'31 MART'TA TKP’YE ATILAN HER OY SERMAYE SINIFINA BİR TOKATTIR'

Aydemir Güler’den sonra TKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Tozkoparan konuşma yaptı. Konuşmasının başında "Nasıl bir yerel yönetim uygulanması gerektiğini komünistlerden başka kimse bilemez. Seçimlerde proje yarıştırıyorlar. Komünistlerin projesi olmaz çünkü sorunu çıkaranlar sonra proje diye karşımıza çıkıyor" diyen Tozkoparan sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkede konut sorunu varsa, birileri bu konutlardan rant elde ettiği içindir. Bir ülkede birilerinin on tane evi varken bazı insanların hiç evi yoksa bunu komünistler çözer. Eğer siz yaşadığınız kentte hatları mafyaya peşkeş çekerseniz, ulaşım sorunu devam eder. Belediyeler kendi kaynaklarını toplumun, kamunun yararına kullandığında ulaşım bedava olur. İşte böyle 31 Mart’ta TKP’ye verilen her oy onlara bir tokat. Komünistlerin güçlü olduğu yerde sermaye sınıfı hareket ederken bin defa düşünür. Bu yüzden komünistlerin alacağı her oy çok önemli."

Tozkoparan "Siyasetin nesnesi olmaktan çıkıp siyasetin öznesi olmalıyız, emin olun o zaman kazanacağız" dedi.