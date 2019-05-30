Ekrem İmamoğlu, dün Bağcılar’da iftar için misafir olduğu evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse'yle fotoğraf çektirdi. Kastamonu Taşköprülü Şerife ve Ertuğrul Köse çiftinin evinde iftar yemeğine katılan İmamoğlu, AKP seçmenine 'temas' etme çabalarında bir süredir moral bozucu sonuçlar alıyordu. İmamoğlu'nun yüzü bu sefer daha kontrollü bir etkinlikle güldü.

Ekrem İmamoğlu, dün Bağcılar’da iftar için misafir olduğu evde Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdi. Kastamonu Taşköprülü Şerife ve Ertuğrul Köse çiftinin evinde iftar yemeğine katılan İmamoğlu, yemekten sonra aile ile bir de fotoğraf çektirdi.

Fotoğrafta evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse de yer alıyordu.

İmamoğlu’nun “Yarın, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi derler” esprisi gülüşmelere yol açarken evde bulunanlardan biri şakayı biraz daha derinleştirdi: Tayyip Erdoğan oyunu açıkladı derler.

İmamoğlu buna “Olsun, ben ondan da oy istedim” karşılığını verdi.

Ertuğrul Köse, oğlunun adının hikayesini, “Cumhurbaşkanımız cezaevine girdiğinde, mağdur olduğu için oğlumun adını Tayyip Erdoğan koymuştum. Şimdi, siz mağdur olduğunuz için sizi destekliyoruz” sözleriyle anlattı.

İFTARLAR VE MAĞDURİYET OY GETİRECEK Mİ?

23 Haziran oylamasının iki rakibi Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım sürdürdükleri ramazan siyasetine hız verdi. Cami, türbe ziyaretleri, toplu iftarlar, iftarlık ev gezmeleri ve tüm bunlara eşlik eden kameraların yaptığı çekimler, çekimlerle yapılan haberler...

Ekrem İmamoğlu için iftar ziyaretleri özel bir anlam taşıyor: AKP seçmeninin kendisine yönelmeyecek kadar kemikleşmiş olduğu yargısını kırmak. 31 Mart öncesinde de “muhafazakar seçmenin dilinden anlayan CHP adayı” kimliğiyle oy aramıştı İmamoğlu.

Görüldüğü kadarıyla AKP’nin 23 Haziran oylaması için belirlediği harekat planının merkezinde 31 Mart’ta sandığa götüremediği eski seçmenini kazanmak duruyor.

İmamoğlu ise, seçimi kazanmak için AKP tabanı olarak görülen kesimi kazanmaya çalışıyor.

Dün Bağcılar’da katıldığı iftarın “yeni kazanılmış” oyları gösterdiğini söylemek elbette saflık olur. Öte yandan CHP’nin medya önüne çıkarmak üzere seçtiği ailenin verdiği mesaj belli: Oğlunun adını Tayyip Erdoğan koyacak kadar Erdoğan sempatisi olan muhafazakar Kastamonulu vatandaş, İmamoğlu’na da mağdur olduğu için oy verecek!

Bu mesajın AKP tabanı ve çevresinde varolan durumu gerçekten yansıtıp yansıtmadığını şimdiden söylemek zor olabilir. Öte yandan “AKP seçmeniyle” daha çok bir süredir İmamoğlu’nun canını sıkan türde karşılaşmalar yaşanıyor dersek haksızlık olmaz.

Tayyip Erdoğan Köse ile yapılan iftar ve çekilen fotoğraf İmamoğlu’na moral vermiş olabilir. Amaçlanansa elbette AKP taraftarlarına ilham vermek.