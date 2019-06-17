'Tarihi Buluşma'nın sponsoru kimdi?

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesinde ortak yayında bir araya geldi.
Canlı yayının sponsoru Kayseri’nin en büyük tüccar ailelerinden Akansu Boru, Şişecam'ın en büyük yetkili satıcılarından, plastik doğrama üretiminde büyük bir firma. 2015 yılında sektöründe 5. sırada.
FETÖ OKULLARINDAN AKP'YE GERİ DÖNÜŞ
Akansu Boru'nun sahibi olduğu Kayseri'deki Akansu Okulları doksanlı yıllarda cemaatin merkezlerinden biriydi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Akansu Koleji çalışanlarına yönelik 5 ilde operasyonlar gerçekleşmişti.
AKP'YE HER ZAMAN TAM DESTEK
4 Haziran 2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Akansu Boru Fabrikası’nı ziyaret etmişti. Akansu Grup Akansu Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akansu ile birlikte fabrikada incelemelerde bulunan Bakan Yıldız, ekonomi anlamında büyük atılımlar yapan Akansu ailesini de ayrıca tebrik etmişti. Yılmaz Akansu’da, net olarak, “bizim desteğimiz de AK Parti’den yana. Oyumuzun adresi belli. Her zaman Ak Parti’nin destekçisi olacağız” diyerek hükümete desteğini beyan etmişti.