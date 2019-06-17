'Tarihi Buluşma'nın sponsoru kimdi?

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, 23 Haziran seçimleri öncesinde ortak yayında bir araya geldi. Türkiye'nin izlediği 'Büyük Buluşma'nın canlı yayın sponsoru Akansu Boru her dönemde yaptığı AKP'ye destek açıklamaları ile biliniyor. Grubun, FETÖ'nün geçmişindeki önemli okulların da sahibi olduğu öğrenildi.

soL - Haber Merkezi