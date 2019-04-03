Süleyman Soylu'dan seçim sonrası ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı ilk açıklamada sosyal medyada kendisi tarafından yapıldığı ileri sürülen açıklamaları yalanladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal paylaşım sitelerinde ve whatsapp gruplarında benim tarafımdan yapıldığı iddia edilen açıklamaların hiçbir gerçeklik payı yoktur" dedi.

Soylu "Gerek duyulduğu takdirde açıklamalar, şahsi sosyal medya hesaplarım üzerinden ve Bakanlığımız Basın Müşavirliği tarafından zaten yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın şahsıma ait olmayan açıklamalara itibar etmemelerini rica ediyorum" ifadesini kullandı.