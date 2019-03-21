Süleyman Soylu: N’olursunuz bizi zayıf düşürmeyin, bu seçim ders verme seçimi değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili milletim bizi Kandil’in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Zonguldak'taki mitinginde "Sevgili milletim bizi Kandil’in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir" dedi. Soylu, “Tayyip Erdoğan futbolu biliyor, ayağına top yakışıyor. 4.5 yılda onun ayağına topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı’nın kalesine 90’dan çaksın” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin yerel seçim çalışmaları için bulunduğu Zonguldak’da kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa seslendi.

Madenci Anıtı’nda düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada Süleyman Soylu, “Sevgili milletim bizi Kandil’in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Aynı zamanda FETÖ denilen şarlatana bizi güldürmeyin. Elimizi aynanın karşısında zayıf bağlattırmayın. Bizi zayıfa düşürmeyin. Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye’ye güç verme seçimidir. Kuvvet verme ve çıldırtma seçimidir. Hepinizin huzurunda Cumhur ittifakı yapıyoruz. Hem Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

'TAYYİP ERDOĞAN'A TOPU VERİN...'

31 Mart seçimlerinin ardından 4.5 yıl seçim yapılmayacağını hatırlatan Soylu, “Önümüzdeki 4.5 yıl Türkiye’nin sıçrayacağı 4.5 yıldır. Yerli ve milli üreteceğimiz yıldır. Ekonomide, gürül gürül adımlar atacağımız yıldır. Etrafımızdaki coğrafya dahil olmak üzere huzuru ve barışı getireceğimiz, terörün kökünü kazıyacağımız yıldır. Bunlara müsamaha göstermeyin. Hani bunlar imza atmışlar ki sözleşmenin altına siz öyle bir imza atın ki bunlara imzanın nasıl olduğunu gösterin. Tayyip Erdoğan futbolu biliyor, ayağına top yakışıyor. 4.5 yılda onun ayağına topu verin de Kemal Kılıçdaroğlu ve Zillet İttifakı’nın kalesine 90’dan çaksın. Ben İçişleri Bakan olarak söylüyorum. Siz benden daha fazla gördünüz.” dedi.

'HEP BERABER DERS VERELİM'

İçişleri Bakanı konuşmasının devamında “Eğer 31 Mart’ta zafiyete uğrarsak bunlar 1 Nisan’da doğu ve güneydoğu da masum çocukların eline taşı verir kaymakam ve valiyi sokağa çıkartmazlar. Kaseti tekrar başa sarmayalım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Benim ülkem yarınlara umutla beraber gidecek. Geleceği umutla beraber karşılayacak. Gelin bunu hep beraber sağlayacak adımı, Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanlara, başımızda kaynar kazan kaynatmaya çalışanlara hep beraber ders verelim.” dedi.