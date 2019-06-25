Süleyman Soylu ile Nagehan Alçı arasında 'sandığı küçümseme' tartışması

Habertürk’teki canlı yayına telefonla bağlanan Süleyman Soylu, Nagehan Alçı’nın kendisinin sandığı küçümsediği yönündeki sözlerinin haksızlık olduğunu söyledi. Soylu’nun ‘İmamoğlu ile ilgili değerlendirme yapmak Nagehan hanımın sınırları dışındaysa ben o sınırlara nasıl uymam gerekiyorsa uyayım’ sözleri dikkat çekti.

Habertürk’te yayımlanan Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programın konuklarından Nagehan Alçı’nın kendisini sandığı küçümsemekle eleştirmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

Soylu “Nagehan hanım diyor ki ‘sandığı küçümsemek’. Tabii Nagehan hanım’ı saygıyla karşılıyorum ama illa ki bizi beğenmek zorunda değil” diye konuştu.

Soylu’nun “İmamoğlu ile ilgili veya x bir kişiyle ilgili bir değerlendirme yapmak Nagehan hanımın sınırları dışındaysa ben o sınırlara nasıl uymam gerekiyorsa uyayım. Böyle bir şey olabilir mi allah rızası için” sözleri dikkat çekti.

DOKTORA VE KADINA ŞİDDET TARTIŞMASI

Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçim sonuçlarıyla ilgili “Bizim biraz işimiz zorlaşacak. İşimiz şundan zorlaşacak, İstanbul'un, valiye 'it' diyen bir belediye başkanı oldu. Doktorlara şiddet, kadınlara şiddet... İnşallah bizim işimizi zorlaştırmaz” demişti.

Soylu bu sözleriyle ilgili olarak “İstanbul halkı kararını vermiş, başımızın üstüne ama bir taraftan da valiye sözlü şiddet içeren bir sonuç var. Ve bu sonuçla alakalı da, ha bundan sonra demek ki doktorlara şiddet, kadına şiddet konusunda da bizim biraz daha işimiz zorlaşıyor diyorum” dedi.

SOYLU: DOKUNULMAZLIK VARSA BİLELİM

Soylu “Valiyi korumak da benim temel görevimdir. Neticede böyle bir kişi de İBB Başkanı seçilmiştir diye bir eleştiride bulunmak… Böyle bir dokunulmazlık varsa bunu bilelim de öyle söyleyelim” diye konuştu.

Alçı’nın “eleştiri hakkımı kullandım” demesi üzerine Soylu, “Süleyman Soylu burada sandığı küçümsüyor dediniz, ben sandığı küçümsemem. Sandıkla beraber burada olan bir siyasi partinin mensubuyum. Ben bunu kabul etmem. Sizin yaptığınız haksız bir isnattır ve ben bu isnada karşı kendi hakkımı burada muhafaza ettim” dedi.

'KENDİME AİT BİR SİYASİ POZİSYON TUTMAM'

Alçı’nın Soylu’nun söylemlerinin son birkaç ayda "sağdan aşırı sağa kaydığı” yönündeki sözleri üzerine ise Soylu şunları söyledi:

“Benim kendime ait bir siyasi pozisyon tutmam sözkonusu değildir, partimin politikaları ve siyasal çerçevesi dışına çıkabilme hakkına da sahip değilim. Eğer PKK’ya karşı söylediklerimi ifade ediyorsanız terörle mücadele eden insanların ve bu konuda üzerinde vazife olan insanların birtakım haklı değerlendirmeleri yapmaları vatandaşın takdiridir.”