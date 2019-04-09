Süleyman Soylu CHP'yi suçladı: Hiç devlet bilmeden, cahilce konuşuyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sayımı hâlâ süren seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece'de yolsuzluk olduğunu belirten Soylu, CHP Genel Başkanı'nı 'devleti bilmemekle' ve 'cahillikle' suçladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Büyükçekmece'de bir olay söz konusu. Bu olay bir yolsuzluk ve usulsüzlük olayı Bu olay bugün olmamış, seçime yönelik olmuş. AKP teşkilatlarının seçim kurullarına başvurusuyla ortaya çıktı. Büyükçekmece'de hazırlık uzun zamandır vardı. Bunu yapan eski belediye başkanının yakınları" dedi.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: