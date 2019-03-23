SP’nin seçim bürosu önünde rasgele ateş açan kişi teslim oldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi iddiaya göre tartıştığı bir Saadet Partisi üyesini bacağından yaraladıktan sonra partinin seçim bürosu önüne gelerek rastgele ateş açtı. Rahim K. adlı kişinin polise teslim olduğu bildirildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, Rahim K. adlı bir kişi iddiaya göre tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan’ı bacağından yaraladıktan sonra Saadet Partisi seçim bürosu önüne gelerek rastgele ateş açtı.

DHA'nın haberine göre, Aslan'ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Rahim K. otomobille Saadet Partisi'nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeğiyle rastgele ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve TOMA’ların da olduğu polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Mustafa Aslan, Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

SP Birecik Belediye Başkan adayı Serhat Mehmet Hamdi Dirier “Rahim K., bugün tartıştığı Mustafa Aslan arkadaşımızı hastane caddesinde darp edip tabancayla bacağından yaraladı. Bunun ardından partimizin önüne gelip uzun namlulu tüfekle korkutma ve tehdit amaçlı havaya ateş açtı. Biz bu olayı kınıyoruz. Çete mantığıyla bu şehir yönetilemez” dedi.

Rahim K.’nın polis ekiplerine teslim olduğu bildirildi.