SP adayı önceki gün söylediğinden bugün vazgeçti

Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, iki gün önce söylediği, '‘İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat oğlunun kurumla yaptığı sözleşmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğine ilişkin’' açıklamasından vazgeçti. Gökçınar, eşi ve oğlunun İGDAŞ'la çalışmaya devam ettiğini açıkladı.

23 Haziran seçimleri Saadet Partisi İstanbul adayı Necdet Gökçınar, iki gün önce söylediği, '‘İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlunun kurumla yaptığı sözleşmenin, hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal edildiğine ilişkin’' açıklamasından vazgeçti. Gökçınar, '‘Eşi ve oğlunun İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğini’' söyledi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şöyle dedi: “Son günlerde ailem hakkında bir konu gündemi hayli işgal etmektedir. Bu sebeple bu konu hakkında bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu açıklamayı yapmaktaki amacım, birtakım siyasilerin adımı ve ailemi kullanarak asılsız bazı açıklamalarda bulunmalarıdır. Eşim ve oğlum tarafından işletilen Hukuk Bürosu, 2004 senesinden beri İGDAŞ kurumunun alacaklarının tahsil faaliyetlerini yürütmektedir. Söylenildiği gibi oğlum ve eşim İGDAŞ personeli değildir, İGDAŞ kurumuyla aralarında sadece vekalet sözleşmesi vardır. İBB’mizin köklü kurumlarından İGDAŞ’ı haksız çıkarmak amaçlı bir polemiğe girmeyeceğimi belirtir, bu konuda son sözün bu olduğunu kamuoyuna saygılarımla bildiririm.”