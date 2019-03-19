Soylu’nun gözaltına aldırdığı SP’lilere adli kontrol şartı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Üsküdar’daki konuşması sırasında tepki gösterdikten sonra 'kamu görevlisine hakaret' iddiasıyla gözaltına alınan iki Saadet Partili sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya önceki gün Üsküdar Ünalan Mahallesi’nde AKP seçim irtibat bürosu önündeki konuşması sırasında tepki göstermelerinin ardından gözaltına alınan iki Saadet Partili çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soylu konuşması sırasında kendisine tepki gösteren iki kişiye "Hadi ordan densiz, utanmadan milletin içine çıkıyorsunuz" demişti. Saadet Partili iki kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen iki kişi savcılık sorgularının ardından “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sözkonusu kişilerin haftada bir gün ikametlerine en yakın polis merkezine giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

