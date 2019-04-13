Soylu'dan Muharrem Erkek'e suç duyurusu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisi ve Adalet Bakanı Gül'ün YSK üyelerini arayarak baskı kurduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerini telefonla arayarak baskı kurduklarını açıklamasının ardından Süleyman Soylu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Soylu CHP'yi "bu yöntemle" YSK üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçlayarak Erkek hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Bir "iftiralar bütünü ile" karşı karşıya olduklarını ileri süren Soylu "Bu yöntemle bir Başbakan iki Bakan astıran milli şef dönemi anlayışıyla hareket eden, alacağı karar öncesi YSK'yı baskı altına almaya çalışan CHP'nin bu yöneticisi için suç duyurusunda bulunuyorum" ifadesini kullandı.