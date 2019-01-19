Soylu: Yerel seçimde 53 bin Suriyeli oy kulanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlığa hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin oy kullanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış 53 bin 99 Suriyelinin 31 Mart seçimlerinde oy kullanabileceğini belirtti.

Yerel seçimlerle ilgili açıklamada bulunan Soylu, adres bilgilerinde eksiklik saptanan 363 bin 555 kişiye çağrıda bulunduklarını, çağrıya yanıt veren 64 bin 348 kişinin bilgilerini güncellediğini söyledi.

Seçim günü 547 bin kolluk personelinin görev yapacağını açıklayan Soylu "Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.