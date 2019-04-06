Sırrı Sakık'tan Ömer Çelik'e: Muş'ta neden 'mazbata fetişizmi' var?

HDP'li Sırrı Sakık, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 'memleketi mazbata fetişizmiyle strese sokmaya' sözlerine yanıt verdi. Sakık 'AKP Muş'ta kazandığına inanıyorsa neden çekiniyor?' dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in İstanbul'da oyların yeniden sayılmasına tepki gösterenleri "mazbata fetişizmi"yle suçlamasına HDP'li Sırrı Sakık'tan yanıt geldi.

'SAYIMDAN NEDEN ÇEKİNİYORSUNUZ?'

Sakık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ömer Çelik'e şu soruları sordu:

"1. Peki Muş’ta neden mazbata fetişizmi var?

2. Bu kadar şaibeli bir seçimde AKP Muş’ta kazandığına inanıyorsa neyden çekiniyor?

3. Sayımdan neden çekiniyorsunuz?

4. Demokrasi ise derdiniz İstanbul’da size mübah olan Muş’ta bize neden yasak?"

Sn Ömer Çelik’e soruyorum.

1. Peki Muş’ta neden mazbata fetişizmi var?

2. Bu kadar şaibeli bir seçimde AKP Muş’ta kazandığına inanıyorsa neyden çekiniyor?

3. Sayımdan neden çekiniyorsunuz?

4. Demokrasi ise derdiniz İstanbul’da size mübah olan Muş’ta bize neden yasak? pic.twitter.com/v9kVSVqJtl — sırrısakık (@sakiksirri) 6 Nisan 2019

AKP'nin belediye başkan adayı Feyat Asya ile HDP adayı Sırrı Sakık arasındaki oy farkı sadece 538 olmasına ve yaklaşık 2 bin 500 oyun geçersiz sayılmasına karşın Muş İl Seçim Kurulu HDP'nin yaptığı itirazı reddetmişti. Muş Valiliği de 1 Nisan'dan itibaren kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemlerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu.