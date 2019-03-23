Sırbistan Başbakan Yardımcısı, AKP adayına oy istedi

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic, İzmir'de kendisi onuruna yemek veren AKP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Zeybekci'ye oy istedi.

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, kendisini ziyaret eden Sırbistan Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic onuruna yemek verdi. Yemekte bir konuşma yapan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Ljajic "Hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. O ülkede yaşayanlar, en iyisini onlar bilirler. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum" dedi.

Zeybekci, seçim çalışmalarında kendisine destek veren Rasim Ljajic onuruna, Balkan göçmeni ve Boşnak dernekleri üyelerinin de katılımıyla Balçova Termal Otel Kardelen Salonu’nda yemek verdi.

Yemekte bir konuşma yapan Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic'in Zeybekçi adına oy istemesi dikkat çekti.

Ljajic şu ifadeleri kullandı:

“30 yıldır siyasetin içindeyim. Ama emin olun samimiyetle şunu söylüyorum; Hiçbir ülkeye birisi için gidip de oy istemedim şimdiye kadar. O ülkede yaşayanlar, en iyisini onlar bilirler. Ama ilk kez bir ülkeye gelip değerli dostum ve kardeşim için destek istiyorum. Hani derler ya elimi ateşin üzerine koyarım. Bunu Nihat için söyleyebilirim. Çünkü neden? Sarf ettiği çaba, emeklerini bildiğim için bunu söylüyorum. Yakın iş birliği içindeydik. Herkes her şeyi vadeder, burada da gelen aday her şeyi vadeder. Adaylar neler vadediyor? Seçim mantık işidir, bilinç işidir. Lütfen hepinizden şunu rica ediyorum; Seçiminizi yaparken oyunuzu kullanırken mantıklı düşünün. Nihat Zeybekci iyi bir insandır. Hamurunda, özünde iyi bir insan ve öyle iyi bir insan siyasette yerini bulsun. Geçmişte kimlere neler yaptı, ne tür hizmetleri var? Geçmişe de bir bakın. Nihat iyi bir iş adamıydı, iyi bir siyasetçiydi, başarılıydı. Yaptıkları teminatıdır derler ya. Bu somut bir örnek. Ankara’daki saygınlığı, Nihat Zeybekci’nin seçimde vadettiklerini gerçekleştirebilecek seviyededir.”