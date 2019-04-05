Şimdi de internet kesintisi: Fişi mi çekildi?

Turkcell ve Superonline kullanıcıları yarım saati aşkın süredir internete ulaşamıyor. CHP İstanbul milletvekili Karabat İstanbul’da internet iletişiminde sorun yaşandığını belirterek ‘Haberleşme özgürlüğü açıkça kısıtlanıyor. Tüm engellemelere rağmen işimizin başındayız’ dedi. Turkcell müşteri hizmetleri kullanıcılara verdiği yanıtta 'sorun'un Türkiye genelinde yaşandığını bildirdi.

Türkiye genelinde yarım saati aşkın süredir birçok kullanıcı internete ulaşamıyor. Bazı kullanıcılar internete hiç erişemezken, bazı kullanıcıların internet hızı da yavaşladı.

Turkcell ve Superonline kullanıcıları internete erişemezken, Turkcell müşteri hizmetleri, şikayetlere verdiği yanıtta “Türkiye genelinde yaşanan bir sorun ve ekiplerimizin çalışması devam ediyor. Bir süre beklemenizi rica ederiz” açıklaması yaptı.

Seçim sonuçlarına itirazlar üzerine İstanbul’da yeniden sayımlar sürerken internetin kasıtlı olarak fişinin çekildiği yorumları yapılıyor.

CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Şimdi de İstanbul'da internet iletişiminde sorun yaşanıyor. Haberleşme özgürlüğü açıkça kısıtlanıyor. Tüm engellemelere rağmen işimizin başındayız. Sandıkta kazandık, masada tescilleyeceğiz!” dedi.

CHP milletvekili Mahmut Tanal da Twitter hesabından “İstanbul'da internet hızı yavaşlatıldı. Haberleşme özgürlüğümüz kısıtlanıyor. Bu gösteriyor ki, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi olan Binali Yıldırım'la farkı aynen devam ediyor. Yetkililerden rica ediyorum bu sorunu çözün iletişim olanaklarımızı kolaylaştırın. Bu meselenin takipçisiyim” diye yazdı.