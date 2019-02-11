AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçmene 200 gram Rize çayı ve bez torba dağıtacaklarını açıkladığı konuşmasına tepkiler sürüyor. Erdoğan’ın dün İstanbul’da yaptığı konuşma sosyal medyada alay konusu oldu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul’da düzenlenen partisinin Sandık Başkanları Buluşması’nda seçmenlere 200 gr. Rize'nin çayı ve bez torba dağıtacaklarını açıkladı. Elinde tuttuğu çay paketi ve kenevirden dokunduğunu söylediği bez torbayı tanıtan Erdoğan’ın konuşması sosyal medyada alay konusu oldu.

Erdoğan, AKP’lilerin bu seçimde seçmene 200-250 gramlık çay paketleri dağıtacağını ve bu çayı bez torbalar içinde vereceklerini anlattı.

Erdoğan “Bütün hanım kardeşlerim, hazırlanan çay poşetlerini teşkilatımız sizlere teslim edecek, siz de bunları ikram edeceksiniz ve ‘keyifli saatler’ diyeceksiniz. Bununla beraber inşallah evlere gireceğiz ve evlerde bu keyifli saatler olurken bir diğer tarafta da inşallah siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız ve beraberce bu yolda yürüyeceğiz” diye konuştu.

Erdoğan’a açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu. Erdoğan'ın elindeki çay paketiyle görüntülerine tepki gösteren bazı Twitter kullanıcıları Erdoğan'ı vapurlarda satıcılık yapan işportacılara benzetti.

Twitter’da Erdoğan'ın görüntülerine tepkilerden bazıları şöyle:

Önce kömür, sonra azıcık makarna şimdi ise 200 gr Rize çayı

- Abla, çay vereyim mi?

- Hadi be Ablam, halis Rize çayı...

- Bak şu elimde görmüş olduğun çay 200 gramlık...

- Abla bez torbam da var ister misin? Kenevirden yapılma hem de...

Huzurlarınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı…

‘Şu elimde görmüş olduğunuz çay…' trende, vapurda tükenmez kalem, çok fonksiyonlu rende, dikiş seti satanları hatırlattı. Bitmediiii... Çayı verip gitmiyoruz, yanında bir de kenevirden dokunmuş bez torba veriyoruz... :)

Sen Türkiyesin, büyük düşün= 200 gram Rize çayı

Kendisi 6 bin liralık beyaz çay, Halka 200 gramlık Rize çayı

Çay alacak paran kalmadı mı? Ver oyu al 200 gr Rize Çayı'nı...

Önce kömür, sonra azıcık makarna şimdi ise 200 gr Rize çayı — ticket to nowhere (@Businessubject) 11 Şubat 2019

- Abla, çay vereyim mi?

- Hadi be Ablam, halis Rize çayı...

- Bak şu elimde görmüş olduğun çay 200 gramlık...

- Abla bez torbam da var ister misin? Kenevirden yapılma hem de... Huzurlarınızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı... pic.twitter.com/r79ZFCZkEk — Adem Yavuz (@AdemYavuz2018) 11 Şubat 2019

“Şu elimde görmüş olduğunuz çay...” trende, vapurda tükenmez kalem, çok fonksiyonlu rende, dikiş seti satanları hatırlattı.

Bitmediiii... Çayı verip gitmiyoruz, yanında bir de kenevirden dokunmuş bez torba veriyoruz... pic.twitter.com/aTTmI2yJgb — elif ılgaz (@elifilgaz) 10 Şubat 2019

Sen Türkiyesin, büyük düşün= 200 gram Rize çayı — Ozgur Efe (@ozgurefem) 11 Şubat 2019

Kendisi 6 bin liralık beyaz çay

Halka 200 gramlık rize çayı https://t.co/m9xkVfIwlx — taylan karaca (@s_karalama) 10 Şubat 2019