Seçimlerin yenilendiği ilçede seçim sonuçları açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Keskin ilçesinde seçimi AKP'nin adayı Dede Yıldırım kazandı.

YSK'nin 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AKP adayının seçimi kazandığı iddia edildi. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİP'li Alsancak 1806 oy, AKP'li Dede Yıldırım ise 1800 oy almıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Kırıkle'nin Keskin ilçesinde seçimi AKP'nin adayı Dede Yıldırım kazandı. Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı. YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu. İLGİLİ HABER YSK'nin iptal kararı verdiği 3 ilçe ve bir beldede bugün seçim günü