Seçimlerin yenilendiği 3 ilçe ve 1 beldede seçim sonuçları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Keskin ilçesinde seçimi AKP'nin adayı Dede Yıldırım kazandı. Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre AKP'li Eyüp Aytekin kazandı. Denizli'nin Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi CHP Adayı Yüksel Kepenek kazandı. Kesmetepe'de DSP'li Yılmaz belediye başkanı seçildi.

YSK'nin 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verdiği Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Kesmetepe beldesinde yenileme seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı.

YSK, mahalli idareler yenileme seçimi oy verme işlemleri saat 18.00'den önce sona erdiğinden, yayın yasağının saat 21.00'den 18.30'a çekildiğini duyurdu.

KIRIKKALE KESKİN'DE AKP'YE DÖNÜŞ

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde AKP adayının seçimi kazandığı iddia edildi. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİP'li Alsancak 1806 oy, AKP'li Dede Yıldırım ise 1800 oy almıştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırıkle'nin Keskin ilçesinde seçimi AKP'nin adayı Dede Yıldırım kazandı. Dede Yıldırım 2 bin 426 oy alarak, 2 bin 165 oy alan Millet İttifakı adayı İYİ Partili Necati Alsancak'ın önünde seçimi kazandı. MHP adayı ise 679 oy aldı.

HONAZ'DA CHP KAZANDI

Denizli'nin Honaz ilçesinde resmi olmayan sonuçlarına göre seçimi CHP Adayı Yüksel Kepenek kazandı. Honaz'da CHP adayı Yüksel Kepenek 9 bin 389, AKP adayı Turgut Devecioğlu 9 bin 381 oy almıştı. İki partinin seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarının sonucunda arada fark 1’e indi. Ardından AKP, 5 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptali için YSK’ye başvurdu. YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi.

ARTVİN YUSUFELİ'NDE AKP'Lİ ADAY KAZANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Eyüp Aytekin kazandı.

Yusufeli'de CHP’den Barış Demirci, AKP’den Eyüp Aytekin’in aday olduğu seçimlerin sonucunda ilk sayımlarda CHP 2 oy farkla kazanmıştı. Ancak bir sandığa yapılan itiraz ile AKP bu kez 3 oyla kazandı. Fakat bu sandıkta 4 adet oy pusulası tespit edilemedi. Bu kez CHP’nin itirazı üzerine yeniden sayım yapıldı ve AKP bir oy farkla kazandı. Ancak 5 oy pusulası tespit edilemedi. Kısıtlı seçmen itirazlarının üzerine YSK, Yusufeli seçimlerini yenileme kararı aldı.

KESMENTEPE BELDESİ'NDE DSP'NİN ADAYI KAZANDI

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Demokratik Sol Partinin (DSP) adayı Ali Yılmaz kazandı.

Beldede okullarda kurulan sandıklarda saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Bin 211 seçmenin olduğu beldede, bin 115 kişi oyunu kullandı. Seçimde, AKP 65, CHP 325, Demokrat Parti (DP) 320, MHP 3 ve DSP ise 370 oy aldı. Seçimde, 32 oy ise geçersiz sayıldı. Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre DSP'nin adayı Ali Yılmaz kazandı.

TEKRARLANACAK DİĞER SEÇİMLER

YSK tarafından hukuksuzca iptal edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi İstanbul'da 23 Haziran'da, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde 21 Temmuz'da, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde ise 4 Ağustos'ta yeniden seçim yapılacak.