Seçimde 111 kişiye işlem yapıldı

İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde; pusulanın fotoğrafını çekmek, beraber oy kullanmak gibi suçlardan 111 kişi hakkında işlem yapıldı.

İstanbul’da yinelenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanma sırasında tehdit, hakaret, başkası yerine oy kullanma, kullandığı oyu teşhir etme gibi suçlardan 111 kişiye işlem yapıldı.

Sözcü’den Habip Atam’ın haberine göre en fazla işlem yapılan konu oy pusulasının resmini çekmek oldu. 58 kişiye oy kabinine telefonla girerek fotoğraf çektiği için işlem yapılırken, tartışma ve münakaşa sebebiyle 22 kişiye, beraber oy kullanan 9 kişiye, başkası yerine oy kullanan 3 kişiye, silah kanununa muhalefet eden 4 kişiye, “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun”a muhalefet eden 7 kişiye, ve kullandığı oyu teşhir eden 5 kişiye işlem yapıldığı öğrenildi.