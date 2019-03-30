Seçim yasakları başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne ilişkin propaganda dönemi bugün saat 18.00’de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yarın gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlediği propaganda dönemi saat 18.00’de sona erdi ve yayın yasakları başladı.

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00’den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00’den önce de kaldırabilecek.

Seçim yasakları neler?

Pazar sabahı, saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki dağıtılması ve içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda sadece yemek servis edilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.